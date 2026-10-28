Jugador de Motagua calienta la semifinal con comentario que no le gustará para nada a afición de Alajuelense

Se calentó la semifinal de vuelta entre el Motagua y la Liga Deportiva Alajuelense con comentarios que pueden no caerle nada bien a los manudos de cara a este jueves.

El jugador del campeón catracho, Giancarlo Sacaza, fue consultado por el duelo de este jueves en el estadio Alejandro Morera Soto y soltó un comentario acerca de lo que deben hacer en Alajuela para pasar, que no caerá bien en los vigentes tricampeones de Centroamérica.

Giancarlo Sacaza calentó la semi de vuelta ante la Liga. (IG Giancarlo Sacaza/IG Giancarlo Sacaza)

“No tenemos que hacer nada del otro mundo, nada extraordinario, solo seguir haciendo lo que sabemos hacer y venimos haciendo, poder mejorar esos pequeños detalles, esas cosas que nos hacen mejorar, y poder estar más claros en la zona ofensiva, defensiva y en el mediocampo, para poder complementarnos y poder conseguir el resultado”, expresó el defensor del club catracho en el medio de Honduras Mi Pasión HN.

En la última visita al Morera Soto, Motagua logró ganar con un tanto sobre la hora, 0-1, en la ida de cuartos de final de la edición pasada; sin embargo, cabe resaltar que en ese duelo, Ronald Matarrita fue expulsado en la primera mitad, por lo que la Liga jugó casi todo el juego con uno menos, y pese a eso alcanzó a remontar la eliminatoria en Honduras para sellar su boleto a semifinales.

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Los leones necesitan ganar el partido por cualquier marcador, o empatar sin tantos y alargar la serie para que se defina en penales, mientras que al Motagua, un triunfo le da el pase, o una paridad con anotaciones, ya que en estas instancias existe la regla del gol de visitantes.

El choque entre liguistas y catrachos será este jueves a las 8 de la noche en el Morera Soto.