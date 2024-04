Jugador de Palmares relata minutos de terror que vivió en pleito durante partido ante Sarchí

Darío Alfaro mostró los raspones que le dejaron el pleito. Foto: Cortesía.

Darío Alfaro, jugador de COFUTPA Palmares de la Liga de Ascenso, contó en entrevista con La Teja los minutos de terror que vivió en el pleito que empañó el partido ante Sarchí FC y lo catalogó como una pesadilla.

Luego del lamentable episodio que generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales, relató cómo en cuestión de segundos pasó de proteger a sus compañeros a ser agredido por dos personas.

“Fue una situación bastante bochornosa, tengo muchos años de jugar fútbol y nunca había pasado por ese episodio.

“Desde el inicio fui de los que me llevaba a los compañeros al camerino para que se tranquilicen, yo estaba en un sector de la cancha, al otro lado vi que mi portero Kevin Ruiz tenía problemas, corrí hacía él, pero un supuesto guarda de seguridad y otro persona del cuerpo técnico de Sarchí me interceptaron, el miembro de Sarchí me agarró del cuello, me lanzaron hacía una pared cerca de los camerinos y terminaron agarrándome a golpes.

“El miembro de Sarchí aproximadamente a un metro de distancia me tiró un basurero y me golpeó la cabeza”, contó.

En un video donde el jugador nos compartió se vio cómo estas personas lo golpearon por varios minutos y Darío tuvo que meterse al camerino con tal que no lo agredieran más. Debido a eso, quedó con varias lesiones, pero ninguna de gravedad.

“La encargada de la parte médica del equipo me revisó, lo que tengo en la cara fue el golpe que recibí del basurero y otro golpe en la cabeza que me dejó con una chichota y no recuerdo en qué momento sucedió, después ahí quedé con raspones en el codo, espalda y cuello”, describió.

Darío está indignado porque el partido siguió como si nada hubiera pasado, espera que la Liga de Ascenso tome cartas en el asunto y por el momento analizará si toma medidas legales contra estas personas.

Así fue como dos personas agarraron a goles a Darío Alfaro. Foto: Captura de pantalla.

Familia asustada

Por si no fuera poco, la situación le pegó un susto a su familia que vio todo desde la gradería, pero se tranquilizaron al ver que estaba estable.

“Mi mamá, mi papá y mi hermana estaban en el estadio en el momento del incidente, para ellos fue complicado porque no conocían de la situación, ya que no me podían distinguir en la cancha, solo vieron el tumulto de personas. Hasta después del partido hablé con ellos y comprendieron lo sucedido”, contó.

COFUTPA lamentó lo ocurrido

El equipo palmareño se refirió al tema a través de su perfil en Facebook, donde lamentaron lo sucedido.

“Un situación lamentable que vive el joven Ricardo Espinoza, al ingresar al partido y ser insultado por su color de piel por jugadores del equipo contrario, insultos que se fueron haciendo más grandes apoyados por la afición de Sarchí.

“Al mismo tiempo la situación se hizo más grave al pasar de solo insultos a agresiones físicas en la zona de camerinos por parte de aficionados, los cuales ingresaron por los portones que debían estar cerrados y cubiertos por seguridad, dando paso a que las agresiones se dirigieran no solo a Ricardo sino a otros jugadores de nuestro equipo.

“El fútbol es un deporte que mueve pasiones y puede ser una herramienta que impulse cosas positivas, por tanto externamos nuestro descontento y repudio ante lo sucedido y mostramos nuestro apoyo a Ricardo Espinoza.

Contactamos a su presidente Mario Avila para conocer los pasos que darán tras el hecho y al cierre de edición no respondió las llamadas telefónicas.

Mientras en Sarchí guardan silencio por lo sucedido y por el momento no se referirán al tema.