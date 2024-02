Jugador del Cartaginés comparte extraño mensaje en sus redes sociales

Kenneth Cerdas actualmente es jugador del Club Sport Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Kenneth Cerdas, jugador del Club Sport Cartaginés, encendió la polémica en las redes sociales al salir a desmentir los rumores, que no sabemos dónde andan porque no los hemos escuchado, del porqué casi no ha jugado en el presente torneo.

De forma inesperada el jugador hizo un “comunicado oficial” en Instagram en el que asegura estar puras tejas y que no juega simple y sencillamente por decisión del cuerpo técnico.

“Solo para aclarar... ¡No estoy lesionado ni tengo problemas con mis compañeros! No he sido tomado en cuenta porque el cuerpo técnico así lo ha decidido, pero ¡estoy en plenitud de condiciones!”, comentó.

Al leer la publicación cualquiera podría interpretar que hay muchos rumores alrededor del Cartaginés y de su situación en el club, lo extraño es que lo salga a aclarar, en buen tico, ¿para qué brinca si el suelo está parejo?

Mario García, técnico brumoso, en el partido ante el Municipal Grecia, el 23 de enero, dijo en conferencia de prensa que aún no lo convoca porque lo reportó lesionado y lo estaba conociendo para ver sus cualidades.

Ya pasó un mes, tiempo en el cual Cerdas se recuperó y por lo visto después de conocerlo, García optó por no utilizarlo.