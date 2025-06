Jugador del Santos confiesa las angustias que viven en medio de la polémica que ronda al club

Un jugador del Santos relata las penurias que pasan desde que al club le revocaron su licencia. Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Un jugador del Santos de Guápiles asegura que viven momentos muy difíciles, ya que el club le debe mes y medio de salario y al día de hoy no sabe qué pasará con su situación dentro del equipo.

El jugador, quien pidió no ser identificado contó que juega en el cuadro caribeño desde hace rato y expresó con dolor, que es la primera vez que vive algo así.

A los caribeños se les revocó la licencia para seguir compitiendo en primera división, el 5 de mayo anterior. El Comité de Licencias de la Fedefútbol comprobó aparentes cambios administrativos sin reportarse a la federación y por eso le suspendió el permiso al equipo para seguir en la máxima categoría.

“Nunca había pasado una situación tan complicada en el club y dejamos de entrenar el día que salió la noticia de la revocatoria de la licencia. Nos dijeron que nos íbamos de vacaciones, faltaban una fechas para terminar la fase regular (contra San Carlos) y lo que venía era un tema del departamento legal, que no nos corresponde a nosotros”, afirmó.

El futbolista recordó que les dijeron que la situación con los pagos no cambiaría, sin embargo, les han pagado únicamente la mitad del salario correspondiente a mayo y les deben el salario de junio. Es decir, les deben salario y medio.

“No estamos entrenando, hay una gran incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a pasar y la dirigencia no nos da la cara. Me entero de lo que pasa por lo que veo en los medios y ni el presidente, ni el gerente nos ha dado la cara.

“Creo que es una falta de profesionalismo de parte de la dirigencia, porque nosotros siempre damos la cara cuando nos toca, que es en la cancha y ellos deberían responder en esta situación tan complicada”, comentó.

El club caribeño es investigado por supuestos amaños.

“Los jugadores estamos solos en esto”

El futbolista caribeño contó que así como él, hay más de 20 jugadores en la misma situación y sus familias pasan dificultades económicas.

“Uno llama, escribe y nadie contesta. Hay varias familias que dependen de los salarios de los jugadores y en mi caso estoy viviendo de unos ahorros, pero este dinero no me va a alcanzar para toda la vida, todos tenemos responsabilidades.

“Además, debo entrenar, mantenerme bien físicamente, porque no se sabe si regresaremos con Santos o debo buscar otro club y tengo que invertir mi dinero para trabajar. Los jugadores estamos solos en esto, no tenemos ningún respaldo del club”, añadió.

El jugador relató que ayuda a otros miembros de su familia y la incertidumbre cada día aumenta en su círculo cercano. Por eso, no se esperó a que el club le dé una respuesta y por eso, acudió a Asojupro, junto a otros compañeros para que les dieran apoyo legal.

“Creo que hicimos un gran esfuerzo el semestre pasado, el equipo estaba peleando el descenso y nos ganamos el derecho a seguir en primera. Estamos molestos, porque ni siquiera nos llaman para decirnos cómo va el proceso, no hemos vuelto al estadio”, aseguró.

Ronny Cortés, presidente del Santos rechazó las acusaciones de los jugadores.

Al santista se le consultó por las investigaciones por amaño de las que son objeto el club, y dijo que de esa situación no tiene conocimiento.

Al club se le abrió un procedimiento por supuestos amaños durante un partido contra Guanacasteca, que se jugó en octubre del año pasado y en el que golearon 4-1 a la ADG.

“De ese tema no tenemos conocimiento, nunca supimos de ofrecimientos de dinero o cosas por el estilo. De lo que sí sabíamos era de los supuestos cambios administrativos, de eso nos enteramos a finales del año pasado”, dijo.

Se defiende

Ronny Cortés, presidente del equipo caribeño afirmó que hace poco se hizo un pago y reconoció que están trabajando para conseguir los recursos que necesitan para seguir con las obligaciones.

“No todo puede ser perfecto, no tenemos una licencia. Seis jugadores nos pidieron el finiquito del contrato y se consiguió la plata para pagar esas liquidaciones y si alguien no quiere estar en el club, no tenemos problema, le damos la libertad para que se vaya, pero hay jugadores que quieren hacer una revuelta”, expresó.

Cortés aseguró que a estos futbolistas se les dio vacaciones y cesantía. También afirmó que al cuerpo técnico, liderado por Wálter Centeno se le pagó una parte del salario y espera que siga con el club.

“Este viernes habrá una asamblea extraordinaria, en donde podremos defendernos y esperamos que podamos seguir en primera. Confiamos en el apoyo de los dirigentes, he conversado con algunos y dijeron que están con nosotros, de palabra, hay que ver qué pasa”, expresó.