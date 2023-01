Jugador que estuvo en el River Plate de Argentina va con todo al Herediano

Un jugador que, con apenas 17 años llegó al River Plate de Argentina, fue contratado esta temporada por el Club Sport Herediano, donde pretende dar pelea para ganarse un puesto en la titular.

Se trata de Gabriel Leiva, quien militó los últimos torneos con Pérez Zeledón y tuvo un buen paso.

Gabriel Leiva espera destacar con el Team. (Alonso Tenorio)

Leiva salió de las divisiones menores del Saprissa y con 17 años llegó al River, en el 2016, donde jugó con las reservas por un año. Luego regresó a Costa Rica y se unió al Club Sport Cartaginés.

Del 2016 al 2019, Leiva fue legionario en Colombia y Guatemala, hasta que en el 2020 regresó a Tiquicia para jugar con Jicaral. Luego pasó a formar parte de los Guerreros del Sur y ahora lo hará con el Team.

“En lo personal será un torneo serio para mí, tengo metas, principalmente mejorar las estadísticas. En el torneo pasado, por un tema de lesiones, no alcancé mi nivel”, dijo.

A nuevo delantero de Herediano le cuesta el gol

Expresó que al final del torneo tuvo una lesión fuerte y le perjudicó en su juego.

“El tema de las lesiones me sacó, luego estaba disponible físicamente, pero para Luis Marín no estaba en los planes y lo conversamos. Lo que hice fue enfocarme en recuperarme bien, fue eso, el torneo iba acabando y no lo puse como prioridad. Todavía no estaba lo de Herediano”, expresó.

Ahora tiene muchas expectativas, le gustan los retos y los técnicos tácticos, como dice que es Géiner Segura, y va con todo. Pero, ¿qué tiene que hacer para que no le pase lo que muchas veces pasa con los jugadores que llegan a un equipo grande?

“En lo personal he cambiado mucho en el proceso que he tenido, he pasado por varios lugares en el extranjero y he aprendido, equivocándome, rodeándome de buenas persona, de la familia y con este grupo tan grande y bueno que es Herediano, estoy enfocado y tranquilo, tengo mentalidad ganadora, autocrítica y estas disponible en lo táctico y físico para el entrenador”, respondió.