Jugadora de Alajuelense volverá al fútbol con el sol como su mayor enemigo ¿Qué le pasó?

Marilenis Oporta tiene muchos cuidados en los entrenamientos de Alajuelense. Foto: Prensa LDA

Este viernes, a las 7 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto, Alajuelense iniciará el Clausura 2023 del fútbol femenino ante Sporting, en una reedición de la final anterior.

Bajo la luz de la luna y la iluminación artificial, las chicas vuelven a la cancha. Entre ellas, está el caso de la defensora de Alajuelense, Marilenis Oporta, a quien una enfermedad impidió jugar en casi todo el último año y luego de un tratamiento exitoso, vuelve al campo.

Para Opo volver al fútbol es una alegría gigante, pues en algún momento temió no volver a hacerlo, luego de ser diagnosticada con Lupus, una enfermedad del sistema inmune que ataca las células y tejidos sanos, entre otras afectaciones.

En entrevista con La Teja, la valiente leona nos contó su historia y los cuidados que debe tener ahora como, por ejemplo, tomar un tratamiento, cuidar mucho su dieta y evitar exponerse al sol.

¿Cómo hace una futbolista para jugar sin asolearse? Fue de las cosas que nos explicó.

¿Hoy cómo es su rutina y su día a día?

Sigo medicada, es una enfermedad que se puede mantener controlada, pero con el medicamento necesario, no puedo exponerme al sol. Por dicha, entrenamos temprano (a las 5:30 a.m) por lo que lo que recibo de sol es muy poco, lo hago con mangas, bloqueador y todas esas cosas. Tampoco puedo comer muchas sales, pero por el resto, puedo seguir con una vida normal.

El tema del sol debe ser complejo porque para un futbolista que le digan que no se asoleé es difícil y ni hablar de salir o ir a la playa...

Ahh sí; la verdad que es un tema bastante complicado. Yo siempre que salgo de mi casa tengo que andar bloqueador, así haga sol o no, pero bueno, también he podido ir a la playa con los cuidados necesarios. Sí es algo que cambia bastante, pero he aprendido a vivir con eso. A mí me puede faltar cualquier cosa menos el bloqueador.

Desde que su historia salió en el documental de Leonas, pudimos darnos cuenta que su vida no ha sido fácil para estar acá, ¿Cómo ha sido toda esta lucha ahora?

Sí, exactamente, mi vida no ha sido fácil; desde que salió el documental pudieron ver un poquito y ahora con el tema de la enfermedad es una prueba más que estoy superando. Siempre me he caracterizado por luchar, por no darme por vencida, estoy luchando por volver a jugar.

Marilenis Oporta está con muchas ganas de volver al fútbol. (Jose Cordero)

Mentalmente usted ha tenido que ser muy fuerte para salir adelante de tantos obstáculos.

Sí, creo que eso ha sido vital, estos últimos meses no han sido fáciles, me he apoyado en mi psicólogo, quien ha sido muy importante para mí y ha estado conmigo en todo este proceso. Mentalmente, me siento muy fuerte, creo que al final ha sido un aprendizaje para mí, aprendo todos los días. Nunca me eché a morir, siempre dije que todo se iba a solucionar y acá estamos.

Cuando dio a conocer su enfermedad el apoyo de la afición ha sido abrumador ¿Eso es de las cosas que le ayudó a levantarse?

A mí la gente en lo personal siempre me ha apoyado mucho desde que llegué acá; cuando nadie sabía nada de mi enfermedad, me escribían mucho, yo trataba de mantenerme al margen y no ir a los partidos. Cuando ya salió la noticia recibí mucho apoyo, personas me escribían para decir que estaban pasando por lo mismo, fue muy importante ese apoyo de la gente.

Dando vuelta a la página, cómo ve lo que viene para usted y Alajuelense en este torneo. Debe tener unas ganas increíbles de volver a jugar.

En el tema personal es un reto el volver a jugar, aportar al equipo, uno apoyaba al grupo desde afuera, pero no es igual, no estar en cancha fue difícil, pero ahora estoy con muchas ganas, a disposición del profe. Sé que que tengo que ir de poco, pero muy feliz de esta oportunidad.