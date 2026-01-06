Gloriana Villalobos celebra logro que marca un gran momento en su vida

La futbolista Gloriana Villalobos atraviesa un destacado momento personal y profesional tras alcanzar una meta académica que refleja su constancia dentro y fuera del deporte.

La jugadora del Deportivo Saprissa y de la Selección Nacional, celebró recientemente su graduación universitaria.

Un logro que trasciende el deporte

En mayo del año anterior, Villalobos defendió su tesis en Trabajo Social y recibió la confirmación de que fue aprobada. Este lunes, compartió imágenes de la celebración oficial de su graduación, en las que aparece con su título.

Gloriana Villalobos inspira fuera de las canchas. (Gloriana Villalobos/Instagram)

Mensaje de inspiración

La deportista publicó dos fotografías en sus redes sociales y expresó:

“Li⁣cenciada en Trabajo Social. Orgullosa de haber escogido esta profesión para el resto de mi vida. Una profesion que no consiste únicamente en ayudar, sino también en guiar, orientar, acompañar, transformar, desafiar realidades, pero principalmente, creer en las personas y en sus corazones".

Su historia refuerza el valor de la educación como complemento del alto rendimiento deportivo.