Jugadoras de Sporting y Alajuelense alzaron la voz tras desprecio de Kristian Mora hacia fútbol femenino

Las jugadoras del Sporting FC no se quedaron calladas tras lo sucedido el miércoles pasado en la transmisión de Tigo Sports, cuando Kristian Mora se negó a narrar de buena manera el duelo de semifinales entre Herediano y ellas.

Para las futbolistas es una pena que el narrador haya tomado esa actitud y que manifestara que no quería ni tenía la voluntad de cubrir el partido porque “lo iban a matar del bullying” tal como lo dio a conocer La Teja este jueves.

La capitana albinegra, Carol Sánchez no se quedó solo en el caso de Mora, sino en la falta de apoyo en general que no reciben de parte de los medios de comunicación, hablando en nombre de sus compañeras, sin mencionar eso sí a Mora.

“Sí me entristece un poco, porque cada vez que nos preguntan qué necesitamos para hacer el fútbol profesional, claramente necesitamos más apoyo y para esto por supuesto que necesitamos que los medios de comunicación estén y tengan buena disposición, hoy no están”

“Sí, me parece una falta de respeto que los periodistas o medios de comunicación no se den ni siquiera a la tarea de llamar a las jugadoras por su nombre, no solo cuando se está jugando un partido a nivel nacional sino también a nivel internacional, eso no es justo para nosotras”, dijo Sánchez.

Carol agregó que ellas como jugadoras intentan hacer las cosas de manera profesional y lo que esperarían es que los medios de comunicación correspondieran de la misma manera.

“No es solo de ahora, es algo que falta y creo que es una tarea pendiente, creo que los medios de comunicación nos podrían ayudar muchísimo en ese aspecto”.

A Kristian Mora le ha llovido tras negarse a narrar correctamente un partido de fútbol femenino. (Rafael PACHECO GRANADOS)

La reflexión de Sánchez fue compartida por María José Brenes, defensora de Alajuelense, quien también señaló como penoso y una falta de respeto lo ocurrido, pero fue más allá del tema y asegura que el apoyo al fútbol femenino se debe dar no solo en temas polémicos, sino siempre.

“¡Qué tema!, ¡Qué tema es este! Cada vez que tenemos la oportunidad de estar en una conferencia de prensa volver al mismo tema. Tocar hablar, seguir siendo incómodas como nos dicen muchas veces y ser una piedra en el zapato”

“Es algo que incomoda cuando uno ve el esfuerzo, el trabajo de todas las semanas, no solo de mis compañeras, porque yo sé que ahí afuera, los demás equipos también lo hacen con los recursos que tienen, entonces cuando pasan este tipo de cosas uno ve las cosas, cuando es un tema polémico ahí sí están todos que quieren opinar, pero cuando se trata de apoyar y dar visibilidad no interesa mucho”

Brenes destacó que este tipo de actitudes no ayudan en nada al crecimiento del fútbol femenino que no es algo que debería estar solo sobre las jugadoras.

“Esto está encima de las instituciones, del periodismo deportivo, de las personas que quieren ser parte de eso y no es solo en la polémica, en el chisme o en el drama, también se crece desde lo positivo, desde el apoyo, ya es momento de dejar de ver el fútbol femenino de que hay que ayudarles porque pobrecitas, sino como un negocio”

“Invito a las personas, a los medios de comunicación, a los que sí quieren apoyar, que den ese paso al frente, que sigan marcando historias con el fútbol femenino y a los que no quieren ser parte, que se hagan a un lado y que no estorben”, tiró con dureza.

La situación está clara, las chicas exigen respeto e interés siempre, más allá de los momentos.