Julián Valverde propone a influencer tico como narrador para la Copa Centroamericana

Alajuelense y Olimpia empataron a uno por el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana, dejando todo para el duelo de vuelta, no obstante el conocido creador de contenido tico, Julián Valverde, comentó su desagrado con la narración del partido en la cadena internacional que cuenta con los derechos para este torneo.

“Soy yo o el mae que narra los partidos es el hijo del dueño de la Concacaf, no es posible que ese mae sea un narrador”, expresó en sus historias de Instagram.

Julian Valverde mostró su molestia con la narración del Alajuelense Olimpia en sus redes sociales. (Instagram Julian Valverde/Instagram Julian Valverde)

Julián asegura que es un descaro, y hasta en la publicación propuso que pusieran a narrar a otro influencer tico muy conocido, como lo es Corney, que también es aficionado a Alajuelense, como Valverde.

Alajuelense y Olimpia empataron a un gol en la ida de semifinales. (Jose Cordero/José Cordero)

Olimpia recibirá a Alajuelense la próxima semana en el duelo definitivo para definir a uno de los finalistas de este certamen internacional, sin embargo, el tema de la narración, difícilmente vaya a cambiar mucho para dicho encuentro entre los leones centroamericanos.