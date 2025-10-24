Machillo Ramírez puso por las nubes a una de sus fichas en Alajuelense: “Jugó un partido soberbio”

Óscar “Machillo” Ramírez, técnico de Alajuelense, explicó varias decisiones que tomó en el partido ante Olimpia y elogió en grande a uno de sus jugadores, al defensor Alexis Gamboa.

El entrenador manudo no se anduvo por las ramas para calificar como soberbio el nivel del defensor, que tuvo un duelo muy bravo ante las dos torres de los catrachos, los atacantes Jorge Benguché y Yustin Arboleda.

“Con Olimpia se hablaba de la dificultad de lo dos grandotes, de los dos extremos y el balón parado y en lo que fue campo, campo, quedo muy satisfecho. Gamboa tuvo partido soberbio en eso, es un muchacho que no sé si nos irá a aguantar sostenerlo un año más, pero la calidad que muestra en su manera de juego es impresionante”, destacó.

Los elogios del DT también se sustentan en los números, el periodista Tomás Fonseca, de Tigo Sports, publicó los datos defensivos del zaguero y revelan que tuvo los mejores del juego.

Fue el futbolista en cancha con más duelos, despejes y quites de balón, además el segundo jugador que más tocó la pelota en general y se fue sin realizar una sola falta.

Óscar "Machillo" Ramírez destacó en grande el partido de Alexis Gamboa. (Jose Cordero/José Cordero)

Gran partido de Alexis Gamboa. Impuso condiciones ante los 9 del Olimpia, se adueñó de la defensa y fue bastión en LDA.

En datos fue:

🥇duelos ganados (12, 92% efectividad)

🥇despejes (13)

🥇quites (3)

🥈toques de balón (73)

🥉pases (46)

No cometió faltas y recibió 3

Machillo debió tomar decisiones difíciles

Además Machillo explicó porqué tomó algunas decisiones como la de colocar al muchacho Deylan Paz como lateral izquierdo, dejando de lado opciones como John Paul Ruiz o Elián Quesada, esto dado que Ronald Matarrita estaba suspendido por expulsión.

“Ha sido la decisión más compleja, porque teniamos a Elián Quesada que lo majan antes, lo teníamos en el banco, pero no lo podíamos usar, con John Paul Ruiz fue una decisión, yo que lo tengo día a día, creo que lo ha golpeado un poquito la situación que se dio (el caso de indisciplina), hablé con él y nos entendimos en la decisión.

“De los que he usado en esa posición, el que me quedaba era Deylan Paz, es versátil, le tocó un partido muy pesado y la afición debería entender que es la opción y necesita apoyo porque puede jugar por la izquierda y la derecha”, explicó.

Joel Campbell salió al medio tiempo para cuidarlo por una tarjeta amarilla explicó Óscar Ramírez. (Jose Cordero/José Cordero)

¿Porqué sacó a Joel Campbell?

También explicó que sacó a Joel Campbell al medio tiempo la tarjeta amarilla que recibió en el primer tiempo y que lo vio en una acción que ya no podía meter el pie igual, por lo que lo mejor era sacarlo.