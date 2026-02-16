Deportes

Kendall Waston respira hondo tras el triunfo en Liberia y lanza un aviso directo de cara al Clásico

Este domingo, los morados vencieron por la mínima al Municipal Liberia y el defensor Kendall Waston habló de la victoria, en el estadio Edgardo Baltodano

Por Yenci Aguilar Arroyo

Saprissa consiguió tres puntos que valen oro, a días de jugarse el primer clásico de la temporada.

Este domingo, los morados vencieron por la mínima al Municipal Liberia y el defensor Kendall Waston habló de la victoria, en el estadio Edgardo Baltodano.

“El gol llegó cuando menos lo pensábamos; bendito sea que se dio, que llegó el gol en buena hora. Era una visita complicada, pero conseguimos tres puntos que son muy valiosos”, afirmó.

Saprissa vs Liberia
Saprissa derrotó 1-0 al Municipal Liberia. Fotos: tomadas de X Saprissa. ( Fotos: tomadas de X Saprissa. /Fotos: tomadas de X Saprissa.)

La Torre habló del papel de la suplencia y destacó el trabajo de Ariel, quien entró con gol.

“No es fácil, uno siempre quiere estar jugando y cuando entran, le dan un aire diferente al equipo, porque es curioso, el que entra de cambio lo hace con otro rumbo y, gracias a Dios, todo salió bien”, afirmó.

¿Qué opina del juego contra Alajuelense?

“No es fácil venir acá a esta hora, fue un buen partido, tuvimos la fortuna de marcar el gol y ahora nos queda devolvernos a casa y prepararnos para el clásico”, dijo sobre el encuentro que será el sábado 21 de febrero, a las 8 p.m. en el estadio Saprissa.

08/02/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 6 del torneo de clausura 2026, entre le Deportivo Saprissa y AD San Carlos.
El defensor del Saprissa Kendall Waston habló del clásico contra Alajuelense, que será el 21 de febrero. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Una jugada que nada que ver

Al otro lado, el portero de Liberia, Antonny Monreal, criticó el trabajo de Marianela Araya y, en su criterio, el gol de Ariel Rodríguez está fuera de juego.

“Fue un partido muy complicado, estábamos controlando los ataques y hay una jugada ahí que nada que ver, está fuera de lugar y para mí el gol es un fuera de juego.

“Al final de cuentas eso nos descompone todo el sistema, por lo que venimos trabajando; tenemos 3-4 opciones de gol claras y no las hacemos y este tipo de rivales van a tener ocasiones de gol.

“Se están viendo las virtudes del goleador y es muy difícil nadar contra corriente, no podemos capitalizar opciones de gol”, destacó.

