Kendall Waston sorprendió con una nueva faceta a propósito del Día del Trabajo

Kendall Waston ocupó un rol muy diferente en el Saprissa, este viernes, previo al juego de ida de las semifinales ante Liberia, del domingo, a las 4 de la tarde, en el estadio Edgardo Baltodano.

En las redes sociales del cuadro morado, la Torre apareció como community manager y se encargó por un rato de las redes sociales del Monstruo.

“¡Buenas! Por el Día del Trabajador, hoy le dieron feriado al compa que lleva las redes. Hace ratos quiero que calentemos esa semi, entonces me mandé valiente y voy a echarme yo este brete", escribió el defensor.

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Kendall Waston tuvo una jornada muy diferente, a propósito del Día del Trabajo. Foto: Instagram Saprissa. (Foto: Instagram Saprissa. /Foto: Instagram Saprissa.)

Waston publicó algunas fotos, respondió mensajes y hasta anunció los precios de las entradas para el juego de vuelta con los aurinegros, que será el 10 de mayo, en la Cueva.

Los precios de los boletos

Kendall hizo una ilustración, para revelar los precios de los boletos del segundo juego de las semifinales.

- Sol sur: ₡7 mil

- Sol norte: ₡9 mil

- Sombra regular: ₡14 mil

- Sombra preferencial: ₡18 mil

- Platea regular: ₡20 mil

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Kendall Waston tuvo una jornada muy diferente, a propósito del Día del Trabajo. Foto: Instagram Saprissa. (Foto: Instagram Saprissa. /Foto: Instagram Saprissa.)

- Platea preferencial: ₡23 mil

- Palcos: ₡40 mil

- Club morado: ₡50 mil

“Incluyen cargo por servicio y todas esas cosas legales importantes, bla, bla, bla”, escribió Kendall en un dibujo hecho por lapicero.