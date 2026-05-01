Roberto Artavia dio grandes noticias sobre las finanzas del Saprissa

La asamblea de accionistas del Deportivo Saprissa aprobó este jueves por la noche una inyección de recursos para el club de hasta $6.748.792; es decir, unos ₡3 mil millones, dinero que se usará para fortalecer las finanzas de la institución.

La dirigencia morada convocó a la asamblea ordinaria y extraordinaria, para ver temas varios, como el informe del presidente de la institución, Roberto Artavia, así como la aprobación de los estados financieros del año 2025.

El dirigente morado conversó con los medios, luego de la actividad, en la que dio a conocer los principales alcances de la asamblea.

Roberto Artavia, presidente del Saprissa anunció que la institución está al día con la Caja. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

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“En este informe, además de presentar los estados financieros, presenté un desarrollo de la estrategia de la organización, cómo nos estamos conformando para llevar adelante esa estrategia y además di detalles sobre departamentos que no son muy visibles para la mayoría: la Fundación Saprissa, relaciones comunitarias y otras cosas en las que este equipo ha crecido inmensamente.

“Todo se aprobó por unanimidad, entre ellos, el aumento de capital, lo cual nos pone en una situación financiera mejor que la que hemos tenido en los últimos años. Se renegoció completamente la deuda, lo cual nos libera flujo de caja de manera importante, en una reestructuración completa con un cambio de acreedor; en este caso el nuevo acreedor es el BAC con condiciones mucho mejores en el crédito.

“Y este es el anuncio que más quería hacer: se presentó la liquidación completa de todas las obligaciones con la Caja y además la liquidación que ya había sido hecha con el Ministerio de Hacienda, por lo que Saprissa está completamente al día”, dijo el presi morado.

Este jueves, el Deportivo Saprissa realizó una asamblea de accionistas. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

Respeto

El dirigente tibaseño también habló de las sanciones contra Mariano Torres y Fidel Escobar.

Este jueves, el cuadro morado aseguró que recurrirá al Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol, luego de que el Tribunal Disciplinario rechazara la apelación que presentó el equipo, el miércoles anterior.

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“En primer lugar, yo no voy a caer nunca en el juego de levantarle presión a los árbitros antes de las semifinales, me parece improcedente. Creo que nosotros dimos una voz de alarma en el momento que correspondió, porque se nos estaba tratando de una forma diferente. Yo creo que lo que dijo Erick (Lonis) es válido y sobre todo lo que dijo respecto al reporte que presentó el presidente de la Comisión de Arbitraje, que, francamente, me parece de lo más inoportuno iniciando las semifinales.

“Si tenía que hacer un reporte, lo pudo hacer al día siguiente de que terminara el torneo y no meterse presión ellos mismos con eso.

El presidente del cuadro morado dio a conocer una serie de mejoras para el estadio Ricardo Saprissa. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

“No me voy a referir más al tema, le pueden preguntar a los señores árbitros; cuando me he topado con ellos, les he deseado buena suerte antes de iniciar el partido y les he dado las gracias al terminar, independientemente de algún error puntual que hayan cometido”.