Kenneth Tencio tiró con todo y contó sus verdades tras quedar fuera de Juegos Olímpicos

Kenneth Tencio dio un mensaje tras quedar afuera de los Juegos Olímpicos París 2024 Fotografías: Comité Olímpico (Cortesía Esteban Gillén)

Kenneth Tencio, rider costarricense de BMX tiró todas sus verdades este lunes luego de quedar fuera de los Juegos Olímpicos París 2024, noticia que sorprendió a muchos que lo veían en las justas.

El brumoso, el máximo referente en la historia tica en este deporte, la pulseó hasta el final, pero la semana pasada se confirmó que no le dieron todos los puntos para poder ir a otras olimpiadas como las de Tokio 2020 en la que sacó un honroso cuarto lugar.

Tencio detalló las diversas dificultades que tuvo para competir al tiempo que construyó su propio parque de BMX en Jacó, vital para lo que era su preparación para los diversos eventos en los que compite alrededor del mundo.

“Sé que muchos estaban esperando mis declaraciones sobre la clasificación olímpica por la que los últimos tres años hice absolutamente todo lo que pude, tomé riesgos que comprometieron muchísimo mi carrera, saqué un préstamo millonario y construí un sueño de la mano de mis patrocinadores”.

“Todo esto lo hice luego que las promesas de gobierno de un lote, de ayudar con el proyecto y demás no se dieron. Ni siquiera fue fácil sacar los permisos para construir este lugar, a mí no me dieron nada para construir este lugar en el que puse todos mis ahorros y creé alianzas como muchas de las que ven en las rampas en los videos que siempre estoy entrenando para poder construir este sueño.

“Para los que incluso han comentado cosas feas, yo pago más impuestos de lo que recibo del gobierno y está bien, al césar lo que es del césar”, comentó.

Sobre el porqué no clasificó y los comentarios que ha recibido al respecto, afirmó que no sabe por qué se dieron así las cosas, pero lo que sí tiene claro es que para él es prohibido rendirse.

“Siendo sincero, a veces ni siquiera yo puedo creer todo lo que he logrado como deportista y atleta en un deporte que no es cultura en Costa Rica, con logros que no hablo de trofeos, medallas o el haber podido construir este parque y parte y de las alianzas que tengo, sino que habló de la ilusión y sonrisas que es poder vivir de este sueño y superar límites, la fe y esperanza que se da para las nuevas generaciones”

“He recibido todo tipo de mensajes, me he enfocado en los positivos, he leído también los que no son tan buenos y aunque me pisoteen y me machaqué yo como persona sigo valiendo lo mismo. Seguiré haciendo lo mío, enfocado en seguir adelante y la misión continúa”, detalló.

Tencio afirmó que está superdolido por no poder ir a París por todo lo invirtió para llegar allí, pero quiere usar todo eso a su favor para levantarse.

“Quiero agradecer a todos los que han creído en mí, al Comité Olímpico, a la Federación (de Ciclismo) que han estado siempre en este proceso y por todo lo que viene, pues siempre han sido un pilar fundamental para lograr muchas cosas”.

“Esto no acaba aquí, más bien seguimos más firmes, ya tenemos todo esto construido, los años anteriores fue muy duro el tener que lidiar con todo este proceso mientras entrenaba bajo el sol y hacía muchas otras cosas, de eso he aprendido muchísimo y lo usaré para seguir creciendo. Todo el trabajo se ha hecho con muchísimo amor, con amor no hay dolor, la misión continúa”, finalizó.