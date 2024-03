Kevin Cabezas cumplió un sueño de su niñez gracias a Alexandre Guimaraes

En cada gesto a Kevin Cabezas se le notaba que se sentía igual que los aficionados al no lograr la serie ante el New England Revolution. (JOHN DURAN)

Kevin Cabezas se acuerda perfectamente cuando era solo un niño y visitaba el estadio Morera Soto junto a su papá para ver los partidos de Alajuelense, era algo que le encantaba, desde las gradas de la Catedral siempre imaginó lo chiva que sería jugar ahí.

Luego de cumplir uno de sus grandes sueños, al ser contratado por el equipo que se adueñó de su corazón desde güila, tuvo la gran ilusión por cumplir su juego de jugar en el estuche manudo, pero tuvo que esperar más de la cuenta para lograrlo, debido a la poca actividad que tenía.

Con el técnico Andrés Carevic, este vecino de San Pedro de Poás prácticamente no tuvo oportunidad, ya que el che solo le dio 24 minutos en el duelo del pasado 21 de febrero ante Pérez Zeledón y pare de contar, esa fue toda su actividad.

Pero al llegar Alexandre Guimaraes al banquillo, este sorprendió al darle la oportunidad de inmediato y como titular, por lo que jugó los 90 minutos ante el New England Revolution y mostró buenas cosas a pesar del gran rato que estuvo sin jugar.

“Necesitaba esto demasiado, la verdad. Tengo dos meses y medio de estar esperando, sí quería jugar mi primer partido en casa, con estadio lleno y de titular, era algo anhelaba desde niño sinceramente, pero creo que debo mucho todavía, tengo mucho por mejorar y por dar, creo que con el tiempo voy a ir mejorando y demostrar a la gente que puedo darle mucho a la Liga Deportiva Alajuelense”, destacó.

Cuando conversamos con él, en zona mixta, se le notaba la emoción por la oportunidad recibida y por cumplir aquello que tanto soñó en aquellos tiempos que iba al estadio de chiquillo.

“Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, siempre lo soñé, es algo que siempre quise y me imaginé, desde que mi papá me traía al estadio, desde que entraba sentía una sensación que se me ponía la piel de gallina y me decía: ‘qué chiva poder jugar algún día acá'.

“En algún momento creí que no iba a jugar fútbol profesional, que ya esto no era para mí, pero un día tomé una decisión y se empezó a dar todo muy rápido. En el 2019 debuté en segunda división y rapidito estaba en Liberia, luego conquisté un ascenso con ellos y en seis meses ya estaba acá en la Liga, todo ha sido muy rápido”, nos comentó.

LEA MÁS: Kevin Cabezas está agradecido con Alexandre Guimaraes por sacarlo del baúl de los recuerdos

Kevin Cabezas dejó ver su emoción al ser por primera vez titular en Alajuelense.

En cada gesto a Kevin Cabezas se le notaba que se sentía igual que los aficionados al no lograr la serie ante el New England Revolution. (JOHN DURAN)

Cabezas tiene muy claro que para quedarse con el León tiene que demostrarlo más allá de las palabras, por eso es muy enfático en que tiene mejorar día a día.

“Creo que si usted quiere mejorar y hacer las cosas de la mejor manera en el club que usted ama, tiene que hacerlo lo más pronto posible, demostrar quién es, que cree en uno mismo y tomar la oportunidad. Siento que eso siempre estuvo ahí, he querido tomarlo y hacerlo de buena manera”, destacó.

La paciencia y la fuerza mental fueron vitales en este proceso, pues pasó de ser uno de los jugadores con más participación en el torneo pasado, al disputar todos los partidos como titular en el Clausura 2023 con Liberia a jugar lo mínimo en este torneo.

LEA MÁS: Johan Venegas dice cómo podría retomar su nivel de la mano de Alexandre Guimaraes

De la mano de Guima, Kevin sueña con que ahora las cosas serán diferentes y demostrarles a los aficionados que con él no solo tienen un jugador con capacidad, sino que también a un manudo más.