Kevin Cabezas fue muy sincero sobre la lesión que lo apartó de los terrenos de juego por tanto tiempo

Kevin Cabezas está listo para jugar con Puntarenas FC. (Facebook Puntarenas FC/La Nación)

El volante Kevin Cabezas ha sido todo un ejemplo de persistencia y fortaleza ante las pruebas y lesiones con las que se ha topado en su carrera durante los últimos dos años.

Kevin Cabezas está listo para volver después de meses de lucha

En declaraciones a las radios presentes antes del encuentro entre Puntarenas FC y el Saprissa, el futbolista contó cómo se encuentra actualmente tras momentos tan duros.

“Me he preparado todos estos meses para cuando me toque la oportunidad, y la verdad que estoy listo y me siento muy bien.

“Fue complicado, es difícil, después de otra cirugía que no tenía presupuestada, estuve lejos bastante tiempo, pero me solucionaba mucho y la verdad es algo que fue muy bueno para mí, me siento muy bien físicamente.

“Acá en Puntarenas con el clima, el preparador físico, lo que ellos piden, los traslados, la idea del equipo, es fuerte, pero me ha venido bien. Estoy pleno para jugar ya sean 30 segundos o 90 minutos, lo que sea, estoy listo”, comentó.

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Kevin Cabezas lleva cinco meses sin jugar por una nueva cirugía

La última cirugía de Kevin fue en marzo, hace cinco meses, por lo que no ha jugado en todo este tiempo y todo ha sido relacionado con la fractura de tibia y peroné que sufrió en setiembre de 2024 cuando jugaba para Alajuelense.

Desde entonces ha pasado por varias cirugías y en los últimos dos años ha disputado unos cinco partidos en total por diversas recaídas mientras estuvo en el Municipal Liberia y Sarchí, en la Liga de Ascenso.

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La batalla mental que ha enfrentado Kevin Cabezas

Cabezas contó que, además de la parte física, lo más difícil es manejar la parte mental.

“Hay días que te sentís superbién, hay días que te sentís supermal, eso te va moldeando y trabajando, hay que saber llevarlo, rodearse de buenas cosas, de buena gente, de la familia, de Dios, porque así como hay cosas muy buenas, hay malas de otra gente.

“En esto hay que ir día a día, uno no puede adelantarse, yo lo quise hacer y te soy sincero, quise apresurar mi recuperación cuando estaba en la Liga para jugar y eso me hizo sufrir una recaída en el nervio.

“Aprendí, hay que llevar el día a día, es lo más importante, llevar las cosas poco a poco, moderadamente y lo positivo ya luego es lo que a uno lo saca adelante”, comentó.