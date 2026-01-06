Deportes

Kevin Chamorro y Ashley Arguedas revelan el sexo de su segundo bebé desde Portugal

El portero Kevin Chamorro espera su segundo hijo y conocieron el sexo de su bebé en una emotiva revelación

Por Yenci Aguilar Arroyo

El portero Kevin Chamorro y su familia disfrutaron de una emotiva actividad, en donde conocieron el sexo de su bebé.

A finales de diciembre, el arquero del Rio Ave de Portugal y su esposa, la exreina de belleza Ashley Arguedas, dieron a conocer que están esperando a su segundo hijo y al lado de familiares y amigos realizaron una hermosa revelación, en suelo europeo.

LEA MÁS: Kevin Chamorro recibió una noticia que le cambiará la vida en el 2026

Kevin Chamorro y su esposa Ashley Arguedas ya conocen el sexo de su bebé. Foto: captura de pantalla.
El momento de la revelación

En sus redes sociales, Chamorro y Arguedas compartieron el momento en que se dieron cuenta de que tendrán un varoncito.

Los orgullosos papás lucieron ropa en color blanco y el pequeño Thiago, hijo mayor de la pareja, también llevaba un buzo en color blanco.

De inmediato, encendieron una bomba de humo y salió el color azul.

“Te esperamos con muchas ansias, pequeñito. Dios me bendijo con dos hombrecitos, preciosos”, escribió Ashley.

