Kevin Cunningham disfruta del fútbol desde otra trinchera y revela qué pasó con su hermano gemelo Kenny

Cerca de las canchas pero ya no como jugador, el exvolante Kevin Cunningham encontró una nueva forma de seguir ligado al fútbol: ahora desde la mirada crítica del comentarista, sin dejar de lado su formación como entrenador y su aprendizaje constante dentro del juego.

Actualmente, el exfutbolista colabora en el espacio Deportes El Cazador, junto a don Adrián Barboza, donde participa en la cobertura y análisis de partidos, una experiencia que disfruta al máximo, pues le permite seguir cerca del ambiente futbolero.

Además, recientemente se incorporó a los espacios “Fuera de juego”, del canal Opa y “Kick Off”, de canal 1 y reconoció que aunque su presencia detrás de la cancha ha llamado la atención, lo que más le interesa es aprender y reencontrarse con gente que conoció a lo largo de su carrera en el terreno de juego.

El exvolante Kevin Cunningham disfruta de su nueva faceta como comentarista deportivo. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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Kevin formó parte de las ligas menores de Alajuelense y jugó en clubes como Limón FC, San Carlos, Puntarenas FC, Pérez Zeledón y el Club Sport Uruguay y en una entrevista con La Teja reveló qué es lo que más apasiona de dedicarle tiempo al deporte de sus amores, desde otra trinchera.

Marca personal

- ¿Cuánto tiempo lleva colaborando con Deportes El Cazador?

Desde que inició el torneo. Don Adrián y yo tenemos una buena relación y me consultó si podía darle una mano en la parte de comentarios de los diferentes partidos y he ido a estadios y me gusta, porque sigo viendo fútbol.

Uno ocupa refrescarse la mente, con las planillas actuales de jugadores, conozco a algunos y tenía que investigar y me siento muy bien colaborando con don Adrián.

Kevin Cunningham se formó en Alajuelense y jugó en equipos como Limón FC y San Carlos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

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Además, tengo licencia de entrenador y he estado en algunos equipos.

- ¿Todavía está con el Real Santaneño (de Linafa)?

Solo estuve en una una etapa con ellos y decidí este no continuar porque es un poco complicado.

Kevin Cunningham

- ¿Y qué tal la experiencia con los micrófonos?

Sigo compartiendo con exjugadores, excompañeros que me he topado y gente de la prensa que conozco desde hace algún tiempo, pasar por los camerinos me hace recordar muchas cosas.

Siempre he sido una persona muy cautelosa y me gusta que eso se vea reflejado en mi trabajo y así es cuando llego a una zona mixta o a conferencias de prensa a hacer preguntas.

Kevin Cunningham tiene una muy buena relación con don Adrián "Cazador" Barboza. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

No me gusta preguntar de polémicas, me enfoco en temas de fútbol y es curioso, porque hay gente que me ve y se asombran, se preguntan qué hago en un estadio y me ha pasado, que algunos aficionados me recuerdan y ha sido muy bonito ver a gente con la que en un momento compartí, como Víctor Reyes, de la Liga y exjugadores como Allan Cruz o Yeltsin Tejeda.

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Me gusta, porque he visto de cerca algunas cosas que me sirven actualmente en mi faceta de entrenador, como por ejemplo, cómo reacciona un técnico en conferencia de prensa y cómo debe mantenerse en momentos en los que un equipo no está bien. Los entrenadores cargan mucha presión y siento que esto me ha ayudado a abordar el tema del fútbol de una manera diferente, no viendo solo lo malo, porque a veces no salen las cosas bien, pero así es el fútbol.

Kevin Cunningham fue técnico de Limón Black Star. Foto: cortesía.

- Kevin, usted fue entrenador de Limón Black Star. ¿Qué nos puede decir de la situación actual del equipo, que no puede competir?

Limón es una provincia que le ha dado mucho al fútbol, la zona del Caribe, todo el mundo sabe el material que hay. Pero esto es un trabajo más integral.

Me pregunto qué habrá que hacer para que Limón tenga más oportunidades en el fútbol, porque ahora hay mucho talento que no se está aprovechando.

Igual pasó con Guanacaste, es otro lugar donde también hay un semillero de jugadores, sabemos que está Liberia, pero el proyecto de la ADG también aporta talento. Son decisiones que se tomaron, por una razón y se respeta.

- ¿Y su hermano Kenny (gemelo, también exjugador), cómo está?

Kenny está muy bien, él tiene una academia de fútbol. A Kenny no le gusta mucho dirigir a un equipo de adultos, él disfruta más estar con niños, chiquitos de 4, 6 años, 8 años y cuando tengo la oportunidad, me gusta ayudarlo. Siento que esa es una manera de devolver un poco todo lo que viví en el fútbol, compartir el conocimiento.

El exvolante Kevin Cunningham se convirtió en comentarista para el presente torneo. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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