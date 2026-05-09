Kevin Jiménez hizo una inesperada confesión sobre el equipo al que todos lo vinculan

El periodista de los bombazos Kevin Jiménez reveló algo que muchos de sus seguidores no se lo esperaban.

El comunicador, muchos aseguraban que era aficionado del Club Sport Herediano; sin embargo, en medio de un tuit en su perfil personal de X, el periodista aseguró que él no es florense como muchos han pensando.

Kevin Jiménez afirmó que él no es aficionado del Herediano (Redes Sociales Kevin Jiménez/Redes Sociales Kevin Jiménez)

“No soy herediano, solo que Herediano trabaja bien, pero pocos periodistas lo reconocen. Quizás por eso es que le doy la importancia a Herediano que pocos le dan”, afirmó Kevin en un debate que tuvo con otros aficionados.

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Jiménez es un periodista al que muchos aficionados le tienen como de los más veraces a la hora de dar noticias en los mercados de fichas, especialmente, pero en general, pese a que algunos lo tachen de que su corazón es rojiamarillo, Kevin dejó claro que no es así.