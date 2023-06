Keylor Navas le pegó un gancho de emoción a David “Medallita” Jiménez

El Nottingham Forest de Keylor Navas derrotó 3-1 al Brighton. Twitter.

El reconocido boxeador David “Medallita” Jiménez nunca se imaginó que Keylor Navas le daría uno de los golpes más emocionantes de su vida después de que este domingo ambos compartieran en una transmisión en vivo por Instagram.

Todo empezó cuando Navas a eso de de las 9 p.m. comenzó a transmitir y uno de los que se metió a verlo fue el boxeador, el portero se dio cuenta y la transmisión dio un giro total.

“Me imagino que Keylor hizo la transmisión para compartir con la gente, también habló con varios jugadores como Álvaro Saborio y Christian Bolaños, en eso a mí me llegó la solicitud de la videollamada y fue una grata sorpresa.

“Fue muy bonito, porque duramos como cinco minutos intercambiando palabras de mi experiencia en Londres, de su experiencia como jugador, hasta conversamos un poco de su lesión y hasta de la emoción se me olvidó decirle ‘feliz Día del Padre’”, relató Medallita, quien no oculta que es fan del Halcón.

Jiménez confesó que desde hace muchos años admira a Keylor por su trayectoria y su fe en Dios, pero ni por la mente le pasó que esa noche hablaría con él, pese que se han mandado mensajes anteriormente, nunca habían entablado una conversación como esta y fue inevitable que se le pusiera la piel de gallina de la alegría.

“Hacerme ese recibimiento que le hizo a su hijo, le dijo ‘vamos a hablar con una persona que es un crack, el mejor golpeador de Costa Rica’, en ese momento me sentí halagado.

“En esos momentos tuve una alegría tremenda, no se me escapó una lágrima de felicidad, pero vos cómo que te bloqueas de la emoción, sentís esa presencia y que no estás hablando con cualquier persona, estaba hablando con el portero que ha ganado tres Champions League, que me reconozca y me llame por mi nombre, me hizo la noche”, contó con felicidad David.

Hasta comentó que muchos de sus seguidores en Instagram le escribieron para que los saludara en vivo o le mandara saludos a Keylor, pero por la humildad que lo caracteriza no se animó a decirle a Keylor.

“Muchas personas me escribieron que si le podía mandar un saludo, pero se me hizo imposible, más bien uno aprovecha el poco tiempo que tenía en la transmisión para compartir con él anécdotas y sería muy feo abusar de ese momento, él aprovechó para mandarle saludos a mi familia y eso uno lo agradece”, enfatizó Medallita.

Keylor le confesó que siempre busca la posibilidad de ver sus peleas, que lo admira por la forma que ha luchado de hacerse un nombre en el boxeo a nivel internacional, hasta le dijo que en una de sus próximas peleas le avise para apoyarlo desde la gradería, como un admirador más.

Fue tanta la emoción que ni tuvo tiempo de grabar toda la transmisión, sólo grabó la parte final y pegó una captura de pantalla para enmarcar el momento.

A lo largo de los años David "Medallita" Jiménez no ha dejado de dejar el nombre de Costa Rica en alto. (Jeffrey Zamora)

Se lo perdió

Lo único malo del momento es que su hijo Ariel se perdió la conversación, porque él lo admira mucho y hubiera sido la cereza en el pastel en una noche mágica.

“Ya mis hijos estaban dormidos, luego de la transmisión le dije a mi esposa que ojalá Ariel hubiese estado despierto porque él también siente una gran admiración por Navas, a pesar que tiene nueve años, ya sabe la categoría de persona que es Keylor Navas, hubiera sido un sueño hecho realidad para él”, dijo.

La conversación de Navas con Medallita duró como cinco minutos, hablaron como si fueran compas de toda la vida, demostrando que los momentos inolvidables están a la vuelta de la esquina.

Nuevos retos

Tras la tremenda sorpresa que le pegó Keylor, aprovechamos para preguntarle a David cómo van sus entrenamientos y cuándo peleará.

“Nos estamos preparando muy fuerte y subiendo la intensidad de los entrenamientos porque debo pelear entre el 15 y el 21 de julio si Dios lo permite.

Íbamos a tener una pelear de alto nivel con el peleador nicaragüense Cristopher Rosales, quien ya fue campeón mundial, pero en las negociaciones no se pudo concretar”, dijo.

Esa pelea se iba a hacer en Cartago y hasta se iba a ver por la cadena ESPN, pero por el momento no será posible, aún así Medallita va con todo a sus próximos retos, ahora con la inspiración de volar tan alto como un halcón.