El arquero nacional Keylor Navas se pronunció luego del complejo momento que atraviesa con su club, los Pumas de la Liga MX, que fueron eliminados en la primera fase del torneo azteca.

Keylor Navas y Pumas quedaron fuera en la primera fase de la Liga MX. (JOSE LUIS TORALES/NurPhoto via AFP)

Los del tico cayeron en casa en la última jornada y se quedaron sin opciones de avanzar, luego de que en el primer torneo del semestre, Navas y compañía lograron llegar a la final de la Liga MX, pero cayeron contra Cruz Azul en una dramática final.

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“Punto y final a un torneo que no salió como esperábamos. No estuvimos a la altura. Es momento de hacer autocrítica a todos los niveles y pensar en el futuro. Muchas gracias a todos los aficionados que nos acompañaron y nos estuvieron apoyando en este momento difícil”, publicó Keylor en su Instagram.