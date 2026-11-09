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Kliver Gómez sorprendió al revelar la razón que le dio el árbitro para no pitar penal contra Saprissa

Gómez confesó el motivo que le dio el árbitro para no pitar un penal contra Saprissa

Por Eduardo Rodríguez

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Kliver Gómez sorprendió al confesar lo que le dijo el árbitro central como justificación para no pitar el penal en el cierre del duelo entre Saprissa y Puntarenas.

Gómez, luego del partido, confesó que habló con el silbatero Cristopher Ramírez para conocer la razón por la que no había sancionado la falta dentro del área, que pudo significar el empate a dos en la Cueva.

08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Kliver confesó que el árbitro le dijo que no fue penal por un posible offside. (JOHN DURAN/John Durán)

Para mí sí es penal; Mariano, me toca. Se supone que el árbitro lo que dice es que pitan un fuera de juego; yo no veo ningún fuera de juego; honestamente, yo agarro la bola, conduzco y me meto al área”, afirmó el porteño en los micrófonos de Qué Golazo Mae.

Kliver aseguró que Saprissa, con jugadores como Waston, Mariano o Guzmán, condiciona mucho a los silbateros.

Cuando se trata de equipos grandes, es algo jodido que le piten a los equipos chicos, por decirlo así, y más cuando tienen jugadores de jerarquía como Mariano o Kendall o Guzmán, que van y presionan. Entonces al árbitro se le mete presión y no sabe qué hacer, pero bueno, ya perdimos”, agregó.

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Para el jugador del Puerto, es evidente que tras pasar por Saprissa y estar ahora de regreso en Puntarenas, sí se nota la diferencia en cuanto al arbitraje.

“Totalmente, la afición mete, con la experiencia de ellos mete mucha presión al árbitro, pero bueno, ahora toca trabajar. Cuando es un equipo pequeño y uno grande, van a beneficiar al grande, pero nos vamos con la conciencia limpia de que hicimos un gran juego, pero al final lo perdemos por detalles y decisiones arbitrales”, comentó el chuchequero.

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Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis