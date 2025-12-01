Deportes

Kristian Mora destapa comentarios reveladores de periodistas mexicanos sobre Ignacio Hierro y el Piojo Herrera

Según relató Kristian Mora en Tigo, algunos periodistas mexicanos habrían compartido opiniones críticas sobre Ignacio Hierro y el ‘Piojo’ Herrera

Por Eduardo Rodríguez

El periodista de Tigo Sports, Kristian Mora, reveló comentarios de periodistas de México, en una conversación que tuvo con tres colegas aztecas, sobre la eliminación de Costa Rica del Mundial de Norteamérica 2026, al mando del Piojo Herrera, y de Ignacio Hierro como director de selecciones nacionales.

Primer plano de Kristian Mora con audífonos y tomando un micrófono
Kristian Mora reveló una conversación con periodistas mexicanos en los que le tiraba a Miguel Herrera e Ignacio Hierro. (Kristian Mora/Kristian Mora)

“Tuve una conversación este fin de semana con tres colegas mexicanos que trabajan en medios deportivos; a uno lo conocí, a los otros dos no y, en una videollamada, me dijeron, no en tono de burla, pero sí riéndose: ¿Qué les pasó? ¿En qué momento contrataron al Piojo? Pero si el Piojo tiene fama de no trabajar, esa es la fama que tiene en México”, dijo Mora en Tigo Sports Radio con respecto al extécnico de la Sele.

“¿Quién lo recomendó? Y yo les dije: Es que está Ignacio Hierro como director de selecciones; y me dijeron: ¿Ignacio Hierro, pero quién llevó a Ignacio Hierro? Ignacio Hierro ha hecho muy poco y lo ha hecho mal, como cuando estuvo en Chivas; además, es el socio y amigo de Miguel Herrera", comentó Kristian.

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

