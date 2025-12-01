Guadalupe despide a Fernando Palomeque antes de la última fecha

La derrota en los minutos finales de Guadalupe ante Pérez Zeledón el fin de semana, fue la sentencia para el técnico mexicano Fernando Palomeque, quien terminó su vínculo con los recién ascendidos este lunes, según anunció el club en sus redes sociales.

“Guadalupe FC informa que, a partir de este momento, el señor Fernando Palomeque no continúa como entrenador del equipo.

“Le agradecemos su esfuerzo, entrega y compromiso; asimismo, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, puso el conjunto guadalupano en sus redes.

Fernando Palomeque quedó fuera de Guadalupe. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

Guadalupe es noveno en la tabla, empatado con San Carlos en el sótano del certamen nacional, tras acumular tan solo 13 puntos; sin embargo, están por delante de los norteños debido a que tienen mejor gol diferencia que los dirigidos por Wálter Centeno, con un negativo de 11 para los josefinos, mientras que los rojiazules están tres tantos más abajo.

Palomeque fue el encargado de ascender a los josefinos a la máxima categoría; sin embargo, en primera acumulan solo dos triunfos en 17 encuentros, en Heredia y ante Puntarenas en el Colleya Fonseca, además de siete empates y ocho derrotas.

Guadalupe perdió contra Pérez Zeledón en lo que fue el último juego con Palomeque al mando. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)

Los guadalupanos cerrarán su participación en este semestre visitando el Lito Pérez el próximo fin de semana, en un partido que no define nada para el actual torneo, pero en la tabla acumulada tiene importancia en la disputa de evitar descender a la segunda división.