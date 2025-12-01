Deportes

Guadalupe despide a Fernando Palomeque antes de la última fecha

A solo una jornada del cierre del torneo, Guadalupe tomó una decisión drástica: Fernando Palomeque quedó fuera del banquillo

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

La derrota en los minutos finales de Guadalupe ante Pérez Zeledón el fin de semana, fue la sentencia para el técnico mexicano Fernando Palomeque, quien terminó su vínculo con los recién ascendidos este lunes, según anunció el club en sus redes sociales.

“Guadalupe FC informa que, a partir de este momento, el señor Fernando Palomeque no continúa como entrenador del equipo.

LEA MÁS: Medford baja de la nube a quienes consideran a Anthony Hernández el mejor jugador del país

“Le agradecemos su esfuerzo, entrega y compromiso; asimismo, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, puso el conjunto guadalupano en sus redes.

03 de agosto del 2025. Estadio Alejandro Morera Soto. 18:00 hrs. Jornada 2 del Torneo de Apertura 2025 del Campeonato Nacional de fútbol de Primera División. La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) enfrenta como local al Guadalupe F.C. En la foto: Ambiente previo al juego, directores técnicos Oscar Ramírez y Fernando Palomeque, acciones del juego. Foto: Albert Marín.
Fernando Palomeque quedó fuera de Guadalupe. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

Guadalupe es noveno en la tabla, empatado con San Carlos en el sótano del certamen nacional, tras acumular tan solo 13 puntos; sin embargo, están por delante de los norteños debido a que tienen mejor gol diferencia que los dirigidos por Wálter Centeno, con un negativo de 11 para los josefinos, mientras que los rojiazules están tres tantos más abajo.

LEA MÁS: Tiktoker Julián Valverde enciende la polémica con comparación entre Herediano y Cartaginés

Palomeque fue el encargado de ascender a los josefinos a la máxima categoría; sin embargo, en primera acumulan solo dos triunfos en 17 encuentros, en Heredia y ante Puntarenas en el Colleya Fonseca, además de siete empates y ocho derrotas.

El guadalupano Samir Taylor (32) disputa el balón ante varios rivales de Pérez Zeledón.
Guadalupe perdió contra Pérez Zeledón en lo que fue el último juego con Palomeque al mando. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)

Los guadalupanos cerrarán su participación en este semestre visitando el Lito Pérez el próximo fin de semana, en un partido que no define nada para el actual torneo, pero en la tabla acumulada tiene importancia en la disputa de evitar descender a la segunda división.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
GuadalupeFernando Palomeque
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.