Kurt Morsink reveló por qué ya no trabaja con Saprissa

Kurt Morsink reveló por qué no trabaja con el Saprissa. (Jose Cordero)

Kurt Morsink, agente de figuras del fútbol nacional como Manfred Ugalde y Alonso Martínez, reveló por qué ya no trabaja con Saprissa y cómo mantiene su relación con el club.

En una entrevista con Tigo Sports, el agente fue consultado sobre cómo estaban las cosas con la institución y qué opinaba sobre los préstamos de los jugadores de los tibaseños.

“Yo con Saprissa estoy bien, perdón, no estoy mal, ni bien, tengo una relación respetuosa claramente en Saprissa.

“Lo que pasa es que en Saprissa en este momento no tengo muchos jugadores por cualquier razón, no sé si por tema tal vez de cupo o tal vez porque Saprissa no está produciendo tantos jugadores como en un pasado”, expresó Morsink.

Kurt Morsink dijo que su relación con Saprissa es cordial. (John Durán /John Durán)

El agente recalcó que su relación con el equipo es cordial y respetuosa, que no tiene nada malo qué decir y que si necesitan algo, pueden contactarlo, y viceversa.

Sobre la situación del delantero Warren Madrigal y su fallida venta al Valencia tras un periodo a préstamo, Morsink indicó que él habría manejado la negociación de manera diferente, ya que consideraba que el jugador no era candidato ideal para préstamo tras su participación con la Selección Nacional en la Copa América.

“Las lesiones son parte del fútbol. Si se lesiona en agosto o en mayo, tal vez sería mejor definir una fecha antes de la Copa Oro para decidir si lo van a acoplar o no, y así evitar que esté en negociación durante los partidos de la Selección Nacional”, explicó.

Finalmente, señaló que el momento ideal para una negociación es antes o después de un torneo internacional, garantizando que los jugadores estén disponibles y evitando complicaciones durante competencias importantes.