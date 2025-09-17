¿Por qué Juan Carlos Rojas evita aparecer en redes en plena crisis del Saprissa?

Juan Carlos Rojas, presidente de Horizonte Morado, dueño del Saprissa, escribió una columna de opinión este martes, en “El Observador”, y en ella explica que cuando guarda silencio en redes, no se esconde, simplemente, evita un linchamiento.

Juan Carlos Rojas dice que el silencio en redes no es esconderse. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

Rojas ha sido criticado muchas veces por aparecer en sus redes sociales, solo en momentos de bonanza, o al menos cuando hay una situación lineal normal en el club. Pero, una vez que los resultados no llegan, los fichajes no funcionan y las críticas acechan, suele desaparecer del ojo mediático.

De hecho, en el actual momento, Rojas tiene varias semanas sin aparecer, cuando Saprissa vive una verdadera turbulencia por parte de sus aficionados por la política de fichajes, pues la mayoría considera que ha sido mala. Además, el rendimiento del equipo no ha gustado, pero el Moradito sorprendió con una columna de opinión donde explica que no escribir no es esconderse.

“Yo mismo, que fui un usuario muy activo de redes, ahora soy acusado de “esconderme por no publicar en momentos de crisis.

“Pero, ¿para qué exponerse a un linchamiento sin sentido? Estoy siempre dispuesto a debatir y explicar con argumentos, pero lo que vivimos no es debate: es un espacio de juicio sumario, en el qeu muchos esperan solo que uno levante la cabeza para caerle encima. En ese entorno, callar no es esconderse: es negarse a participar en un juego que envenena", expresó en su artículo, como parte de su fundamentación.

También dejó algunas frases para el análisis como, por ejemplo: “No escribo esto para hacerme la víctima —catorce años en este rol me han dado la piel gruesa—.Lo escribo porque creo que debemos reflexionar y cambiar.

Marcos Escoe es de los principales criticados por la afición de Saprissa. (John Durán/John Durán)

“Si queremos un mejor fútbol y una mejor sociedad, necesitamos recuperar la decencia en nuestras conversaciones: un periodismo que informe con responsabilidad, una crítica fuerte, pero justa y unas redes que sean espacios de debate verdadero y no de destrucción”.

Mientras tanto, la afición morada sigue dividida: algunos celebran el silencio de su presidente y otros esperan verlo dar explicaciones en momentos de turbulencia deportiva.