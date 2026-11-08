La advertencia de Óscar Ramírez a Anthony Porras de lo que podría suceder con Alajuelense

Óscar Ramírez afirmó que para Alajuelense podría venir una prueba muy compleja. (JOHN DURAN/John Durán)

La conferencia del Machillo parecía normal, tranquila luego del triunfo 2-0 de Alajuelense sobre Sporting, hasta que apareció La Pitón y tiró la pregunta que encendió los ánimos.

Una pregunta sobre la Selección picó al Machillo

“Me imagino que debe sentir mucho orgullo de la gran cantidad de jugadores que se van a la Selección, pero también hay una realidad y es que mientras esté el parón no va a poder trabajar con ocho que son titulares en el equipo y que se van a un viaje de muchas horas. ¿Qué interpretación hace que se vayan muchos?”, dijo.

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La consulta parecía tranquila, sobre cómo trabajar esta semana sin ocho jugadores que se fueron a la Tricolor, pero el DT le vio una trampa y se lo hizo saber a Porras.

“Yo lo tomo bien, como algo bueno, ojo que lo estás diciendo vos, que ojalá que Dios quiera no pase nada, pero si pasa algo tengás eso en consideración, porque muchas veces sos de los que tirás ahí fuerte, abajo y ahora que estás diciendo esto, ahí está la respuesta para el futuro.

“Ha sido muy difícil jugar cada tres días, ahora que se llevan a los muchachos también, pero como él lo dijo, si nos pasa algo, será una de las causas”, tiró Machillo y adelantándose al futuro.

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Machillo explica lo difícil que ha sido levantar a Alajuelense

Ramírez afirmó que para él no ha sido fácil meterse a medio camino a dirigir y levantar el equipo no era sencillo, pero ahí se ha ido logrando.

“No es fácil meterse a medio camino y asumir a un equipo como Alajuelense, algunos ya saben cómo soy, pero hay que saber equilibrar, era un equipo al que le hacían muchos goles y fuimos solventando eso.

“Luego vienen las críticas, pero ya están apareciendo los goles y la gente que entra de atrás ha sido vital. Estamos equilibrando de buena manera y a mantener el ritmo”, destacó.