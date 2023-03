La aficionada más fiebre del Puntarenas FC enamora con su belleza

Hay una aficionada de Puntarenas FC que se roba las miradas y los suspiros de muchos fiebres que asisten a los partidos del equipo porteño.

Se trata de Fanny Reyes Bustos, de 32 años, quien además de ser la más apasionada seguidora del equipo, es dirigente de la Hincha Naranja, quienes siempre apoyan al Puerto, en las buenas y en las malas y que se le puede ver con bengalas, bombas de humo, y poniendo sabor entre los aficionados.

Ella recuerda con mucho cariño a su abuelita Ovelia Monge, quien hace tres años falleció, pero quien le inculcó el amor por el naranja y blanco que han usado el Municipal Puntarenas y el Puntarenas FC.

El Puerto recibe al Saprissa este viernes, a las 8 p.m., y sin duda hay efervescencia por el compromiso.

-¿Cómo nace su amor por esos colores?

En traje de baño, Fanny llama mucho la atención por su grandes atributos. (Cortesía )

Eso lo traigo desde que era pequeña, mi tío jugaba en el Municipal, era Marvin Bustos, quien está muy bien de salud, gracias a Dios. Mi abuela Ovelia Monge me llevaba al estadio y allí nació todo esto. Hace tres años falleció.

-¿Desde cuándo está usted metida en lo que es la Hincha Naranja?

Desde la segunda división, cuando ganamos el primer campeonato (Apertura) y estábamos disputando ir a la primera división.

“Ya el grupo existía, yo estaba en un grupo de tres personas, Roxy, Viga y yo (no dio sus nombres completos). Nos empezamos a involucrar poco a poco, nos llamaban para ir a pintar el estadio, para estar en los refrigerios. Primero lo metieron a él, a Viga, luego me dijo que era bonito estar y que me metiera. Con tal de apoyar, me metí.

-¿Cuál es su función como dirigente de la Hincha Naranja?

Es de las más peloteras en el Lito Pérez. (Cortesía )

Soy la tesorera, pero desde que me metí he sido muy metidilla. Ayudo con las rifas y entre todos nos movemos con tal de dar espectáculo a la gente, a los aficionados. Soy la mano derecha del presidente, y la que maneja la plata.

- ¿Qué es lo que más disfruta de ser Hincha Naranja?

Ir a los partidos y todo lo que hacemos, organizarnos para llevar las bengalas, la pólvora, andar en los negocios pidiendo, todo es muy bonito. Somos una gran familia y nos llevamos bien. Ahorita somos como 33.

-¿Ha ido a todos los estadios?

No he podido asistir a dos, al de Pérez Zeledón y al de Cartaginés.

- ¿Cree que es de las aficionadas más reconocidas de Puntarenas?

Entre las mujeres, sí. Somos como siete, pero a nivel general, hay otros, el Árabe, Denilson, Beto que andan para arriba y para abajo o Peligro que es el Enmascarado.

Fanny no falta al Lito Pérez. (Cortesía )

- ¿Usted es muy bonita, le han faltado el respeto?

De las barras contrarias sí, una vez hubo un pleito. Es normal, es parte de la adrenalina, pero nosotros evitamos los problemas.

- Los partidos contra Saprissa son de los más esperados por la afición, ¿tienen preparado algo especial?

Sí, algo muy bonito, si Dios lo quiere. Pero es una sorpresa.

Es una belleza. (Cortesía )

- ¿Estos partidos pueden levantar al equipo, que anda de capa caída?

Tenemos que hacernos sentir, pero ahora es más complicado porque ya no permiten pólvora, ni bengalas, ni humo y los jugadores nos preguntan por qué. Hay un grupo de zamba, ese sí puede entrar. Nosotros ahora lo que llevamos son banderas y serpentinas, pero muchas cosas ya no se pueden pasar.