La Baticamisa del Saprissa compite por el título del uniforme más bonito del mundo

La icónica camiseta de Saprissa, confeccionada en alianza con Warner Bros y con el diseño de Batman, fue nominada por la página Footy Headlines como una de las más lindas del mundo

Por Yenci Aguilar Arroyo

El tercer uniforme de Saprissa, que se confeccionó en alianza con Warner Bros y que tiene a Batman como su personaje principal, fue nominado al uniforme más lindo del mundo.

Según el equipo morado, “la reconocida página Footy Headlines, que se destaca por observar y destacar las camisetas de fútbol del mundo, resaltó la tercera equipación del Deportivo Saprissa como una de las más lindas a nivel internacional en el mes de noviembre.

“En la publicación del mencionado sitio web, la camiseta del Monstruo compite junto al Palmeiras de Brasil, el Estrella Roja de Francia, el Sídney de Australia, el Vis Aurelia en Italia, el Hansa Rostock alemán, así como las Selecciones Nacionales de Japón, Alemania, Tonga, Gales, Tailandia y Escocia”.

Saprissa estrena uniforme inspirado en Batman
Tercer uniforme de Saprissa (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Uniformes de Saprissa compitiendo a nivel mundial

Esta no es la primera ocasión en la que un tercer uniforme del equipo morado es nominado por este sitio web.

Anteriormente, el tercer uniforme que presentó Saprissa el año pasado, en homenaje a sus porteros y en tonos verdes con dorado, fue escogida como la más linda del mundo.

Además, la camisa que lanzaron en el 2023, en tono negro, ocupó el segundo puesto a nivel global.

Si los morados quieren votar por la Baticamisa, pueden hacerlo, ingresando aquí.

El tercer uniforme que lanzaron en diciembre del 2023 obtuvo el segundo lugar. prensa Saprissa.
