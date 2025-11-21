Venta de la nueva camiseta de Saprissa inspirada en Batman provoca largas filas de aficionados

El Deportivo Saprissa inició este viernes la venta de su tercer uniforme, el cual ya estaba generando conversación desde este jueves tras anunciar que estaría inspirado en Batman, gracias a una alianza entre los morados y Warner Bros. Discovery.

Largas filas desde temprano

Como era de esperar, los aficionados no dudaron en levantarse temprano para llegar a la Tienda Oficial de Saprissa en Lincoln Plaza y hacer fila para conseguir la camisa.

En las imágenes compartidas por el club se observan a grandes y pequeños esperando su turno para comprar la llamativa camiseta, que viene en tonos blanco y negro.

Esta fue una de las imágenes compartidas por el Deportivo Saprissa. (Saprissa/Facebook)

Precios del uniforme

La versión normal tiene un costo de 51.900 colones y la de niño vale 25.900 colones, por lo que muchos padres aprovecharon para comprar la prenda en ambas presentaciones.

Reacciones en redes sociales

Tras la publicación del Deportivo Saprissa en Facebook, los internautas no tardaron en reaccionar e incluso mostraron su preocupación por quedarse sin su camiseta.

Los aficionados no dudaron en madrugar para llevarse la camiseta inspirada en Batman. (Saprissa/Facebook)

El diseño está disponible en blanco y negro. (Saprissa/Facebook)

“O sea, me quedé sin chema”, “Y yo quería ir a las 3 p.m.”, “Yo puedo ir hasta mañana y no sé si van a quedar”, “Yo pensando ir en la tarde, mejor la compramos en línea”, “Solo Saprissa provoca esto”, fueron parte de los comentarios.