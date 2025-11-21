El gesto que casi deja a Keylor Navas fuera de un momento clave con Pumas

Un buen gesto de Keylor Navas estuvo a punto de dejarlo fuera de un momento importante con su equipo.

Antes de iniciar el encuentro entre Pachuca y Pumas, que finalizó con un marcador de 3-1 a favor de los tuzos, el arquero tico se fue a saludar a sus rivales como parte de su conducta respetuosa y profesional.

Sin embargo, esta cortesía hizo que durara un rato más de la cuenta y casi se pierde la foto oficial del equipo, ya que todos sus compañeros estaban listos para posar.

Keylor Navas corrió a última hora para alcanzar la foto oficial de su equipo tras saludar a los rivales. (DUILIO MY/Instagram Pumas.)

Corrió para entrar en la foto

Cuando Navas se dio cuenta de la situación, corrió de inmediato y hasta saltó para alcanzar a posar con el resto del plantel. La escena quedó registrada en video y fue suficiente para encender la conversación en redes sociales.

Este video fue compartido por ESPN México en TikTok.

El momento llamó tanto la atención que algunos señalaron con humor que los jugadores se tomarían la foto sin él.

Reacción de los aficionados

Tras el divertido momento y la derrota de los felinos, los comentarios no tardaron en aparecer y muchos internautas defendieron al arquero, resaltando su profesionalismo y compromiso.

Entre los mensajes destacados se leyeron: “No te merecen, Keylor”, “Keylor se merece un equipo grande”, “No te merecemos, Keylor”, “En todo el torneo que jugó lo dejaron solo”, “No saben valorar a un buen jugador”.