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La contundente postura del periodista José Pablo Alfaro sobre Messi y Cristiano Ronaldo que hará estallar a los seguidores de CR7

Periodista de Fox deja clara su postura en el debate entre Cristiano Ronaldo y Messi

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Por Eduardo Rodríguez

En la previa del inicio del Mundial, en Fox se encendió el debate sobre quién puede aportar más a su selección, entre Cristiano Ronaldo y Messi, a lo que el periodista José Pablo Alfaro dejó sin pelos en la lengua su postura sobre estos dos gigantes del deporte a nivel de carrera.

José Pablo Alfaro considera que Messi es superior a Ronaldo. (JOSE SENA GOULAO)

Creo que la historia ha sido muy injusta con Messi. A ver, Messi no merecía que lo compararan con Cristiano; Messi es mucho mejor que Cristiano. Lo que pasa es que Cristiano representaba al Real Madrid y fue un goleador brutal y excelente futbolista, pero Messi estaba en otro escalón”.

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José Pablo Alfaro, periodista de Tigo Sports
José Pablo Alfaro tiró un duro mensaje a los seguidores de CR7 con respecto a Messi. ( Foto: Instagram José Pablo Alfaro. /Foto: Instagram José Pablo Alfaro.)

Messi si hubiese tenido un jugador a su nivel, hubiera sido que calzara en la misma época con un Ronaldo Nazario, que ahí están parejitos en calidad, jugadorazos, pero construir que Cristiano es comparable con Messi no es comparable, no hay comparación”, sentenció el periodista.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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