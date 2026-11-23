Róger Rojas es recordado por sus múltiples goles en Alajuelense, algo que hizo que se ganara el cariño del aficionado manudo.

El hondureño habló con el periodista Maynor Solano y contó que su papá tiene un gran lamento por el tiempo que estuvo en la Liga.

Papá de Rojas contó el gran lamento de su paso por la Liga. (José Antonio Pastor)

“Mi papá siempre me dice que solo saltó el campeonato, pero yo le digo que no solo a mí, sino que a todo el equipo, y teníamos un buen equipo, un buen plantel, buen cuerpo técnico, pero el fútbol tiene esas cosas”.

LEA MÁS: Jugadores de Saprissa han dado la cara para resolver un problema del equipo

“Hoy la Liga, con todas esas finales que perdimos, al final fue una experiencia para lo que se venía más adelante, en la que aprendieron a jugar finales, cuidar los detalles, quitarse la presión en el Morera y entonces hoy veo que para que estos de hoy hayan ganado, tuvimos nosotros que perder, fuimos el conejillo de indias”, explicó el RoRo.