La defensa sigue siendo el talón de Aquiles de Saprissa

Saprissa cayó ante Pérez Zeledón y las críticas de la afición se enfocaron en la defensa morada. John Durán. (JOHN DURAN)

El Deportivo Saprissa tropezó en el inicio del campeonato y las críticas no se hicieron esperar, pero el malestar se enfocó principalmente en la defensa morada, que no se vio nada fina en el juego contra Pérez Zeledón.

Los morados cayeron 2-0 ante los Guerreros y aunque el Sapri no generó opciones a marco, en la parte baja fue donde tuvo más problemas. Para el duelo con los generaleños, el Monstruo recurrió a Kendall Waston, Wálter Cortés, Pablo Arboine y Gerald Taylor para cuidar el marco del meta Aarón Cruz, pero al técnico Jeaustin Campos no le salió el plan como lo tenía previsto.

El técnico Marvin Solano aseguró que aunque el concepto de defensa aplica para todo el equipo, es en la línea en la que están los zagueros en donde hay una mayor debilidad, principalmente por los costados.

“Uno de los puntos altos de la defensa es Ricardo Blanco, quien está lesionado, pero se necesita reforzarlo y creo que en Saprissa lo tienen claro.

“Uno espera que con la llegada de Fidel (Escobar) se mejore el funcionamiento de los laterales Además, era el primer partido de Pablo Arboine y no es lo mismo jugar con Santos y por eso hay una carga emocional diferente que manejar”, afirmó.

A Solano le extraña no ver a Kevin Espinoza en la defensa y considera que por una fecha no se puede pensar que Saprissa no está para grandes cosas en el torneo.

“Creo que con la gente que le va a llegar se va a reforzar y lo veo como candidato al título y también es importante darle mérito a Pérez Zeledón que se plantó bien ante Saprissa.

“El problema con Saprissa es que tampoco ha consolidado laterales, me parece que Ryan Bolaños es un buen jugador, pero no es constante y esa inestabilidad en el once puede afectar. Otro aspecto es que Saprissa se sigue viendo mal como visitante”, destacó.

El panameño Fidel Escobar es una de las soluciones a la defensa del Saprissa. Prensa Saprissa.

Hay que dar tiempo

Para el exdefensor del Sapri Juan Bautista Esquivel, en el primer gol de Pérez Zeledón sí hubo errores puntuales de la defensa.

“Los errores fueron claros y evidentes, pero siento que no se pueden sacar conclusiones por un primer partido. Eso le servirá al cuerpo técnico para corregir, porque en un equipo grande el ganar es casi de ley”, dijo.

Para Juan Bau, a Saprissa no se le da margen de error, debe ganar desde el primer partido.

“Ahorita hay una mayor presión, el no conseguir el título en dos torneos es un peso grande, la afición siempre quiere el título y siento que en este caso, al equipo lo armaron con el objetivo de ir por el campeonato, a diferencia de torneos anteriores.

“En este caso llegaron jugadores que lo hicieron bien con sus clubes anteriores y que sé que le pueden aportar al Saprissa. El torneo anterior no fue brillante para Saprissa por las circunstancias que todos conocemos, llegó a las semifinal, pero no pasó más allá”, manifestó.

Para el excapitán morado Róger Flores, la tarea de Jeaustin Campos de construir al equipo no es sencilla, pero por el formato del torneo, no tiene mucho tiempo.

“Creo que los partidos le dirán cuáles duplas o jugadores son los que se mueven en esas zonas. Eso lleva un acomodo, en el trabajo del día a día se verá quiénes compaginan mejor, el torneo está empezando.

Arboine tuvo un debut complicado con Saprissa. (JOHN DURAN)

“A Saprissa le costará unos dos o tres partidos más verlo en una versión más sólida y evidentemente, los equipos que ganaron ayer (miércoles) están más motivados y los errores los pueden corregir con calma, sin la presión por perder los puntos”, afirmó.

Para Flores, si él fuera el entrenador morado se metería más de lleno con el equipo, trabajando mañana, tarde y noche, en busca del resultado.

“Yo estaría por lo menos 22 días a tiempo completo, concentrados, viendo videos, reforzando entrenamientos porque el formato del campeonato no permite perder tiempo”, comentó.