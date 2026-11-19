El jugador del Herediano Sergio Rodríguez vive un momento muy especial en su vida.
El central mexicano dio a conocer hace unos días que será papá por segunda vez y que, en esta oportunidad, él y su esposa Melissa tendrán un varoncito.
El sábado anterior, Rodríguez mostró momentos de la revelación del sexo de su bebé.
“Te pedimos, te soñamos y ahora te esperamos con todo el amor del mundo”, escribió ese día.
Un regalo del cielo
Este miércoles, Sergio subió en sus redes sociales una imagen del ultrasonido de su bebé y le dedicó un hermoso mensaje a su madre, quien falleció el año pasado.
“Dicen que cuando fallece un familiar importante y cercano, llega uno para sanar ese dolor.
“Mi regalo del cielo sé que lo enviaste tú”, escribió, acompañado de unos emojis en los que aparece una mujer.