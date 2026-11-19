El jugador del Herediano Sergio Rodríguez vive un momento muy especial en su vida.

El central mexicano dio a conocer hace unos días que será papá por segunda vez y que, en esta oportunidad, él y su esposa Melissa tendrán un varoncito.

El sábado anterior, Rodríguez mostró momentos de la revelación del sexo de su bebé.

“Te pedimos, te soñamos y ahora te esperamos con todo el amor del mundo”, escribió ese día.

Sergio Rodríguez, jugador del Herediano está feliz porque será papá por segunda ocasión. Foto: Instagram. (Sergio Rodríguez/Instagram)

Un regalo del cielo

Este miércoles, Sergio subió en sus redes sociales una imagen del ultrasonido de su bebé y le dedicó un hermoso mensaje a su madre, quien falleció el año pasado.

“Dicen que cuando fallece un familiar importante y cercano, llega uno para sanar ese dolor.

“Mi regalo del cielo sé que lo enviaste tú”, escribió, acompañado de unos emojis en los que aparece una mujer.