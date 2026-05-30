La extraña historia del título que acabó ganando Bryan Ruiz

Alajuelense se coronó campeón en la categoría sub-19 tras imponerse al Cartaginés en la final del Clausura 2026 con un protagonista impensado: Bryan Ruiz.

El excapitán liguista nada tiene que ver con el conjunto sub-19, pero estuvo en el banquillo siendo parte del cetro de los cachorros erizos, ya que el exmundialista está a cargo es de la sub-21.

Bryan Ruiz fue parte del título de la sub-19 de Alajuelense pese a no ser el técnico (Prensa Alajuelense)

Después del triunfo manudo 3 a 0 —con remontada incluida tras haber caído 1-0 en la ida—, el exvolante explicó en los micrófonos de FUTV que, por la tarjeta roja al técnico de dicha categoría, ayudó a los leones desde el banquillo, pero sin darse ningún mérito por el logro obtenido.

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“Yo no soy el entrenador de este equipo; el mérito y el honor de ser bicampeón de esta categoría es de Eric Chalamanch, que es el entrenador de esta categoría. Él fue expulsado en el primer partido allá”, aseguró la Comadreja.

Bryan siempre quiso tener un perfil bajo y aseguró que él estaba en el banquillo como técnico, pero solo para ayudar con las indicaciones del verdadero timonel de dicha categoría.