Luis Enrique dice estar acostumbrado a que los equipos se le encierren, pero lo de hoy...

Luis Enrique y el Paris Saint Germain son bicampeones de Europa, ambas orejonas son las únicas de la historia del club parisino y las dos, de la mano del técnico español, quien no cabía de la alegría tras volver a ganar la Copa de Europa y sumarlo a la Ligue 1 que también conquistaron en esta misma campaña.

“Ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor...”, señaló el técnico del París Saint-Germain a la televisión Movistar este sábado tras renovar el título en la Liga de Campeones al batir al Arsenal en los penales en el Puskas Arena de Budapest.

Luis Enrique y los jugadores del PSG celebran la renovación de su corona en la Champions League. (INA FASSBENDER/AFP)

Al ibérico le preguntaron si la tanda de penales es una lotería, pero fue tajante con su respuesta.

“Cuando uno llega a los penales, depende de la calidad de los jugadores, de los porteros, no es suerte... Una tanda no cambia la actuación del PSG o del Arsenal”.

También habló de lo que sufrió su equipo para darle vuelta al marcador.

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“En primer lugar, cuando juegas contra el Arsenal, si intentas ir por el carril central, estás muerto. En la primera parte fuimos demasiado por la frustración del gol. En la segunda mejoramos. Estamos acostumbrados a jugar contra equipos replegados, pero esto es otro nivel”.

Al DT le preguntaron cuál de las dos Champions que ha ganado con el PSG le sabe más y su respuesta, probablemente, sorprenda a muchos.

“La primera copa fue histórica, la segunda lo será más; PSG necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos, ahora estamos ahí, con una manera de jugar”.

La pregunta que no podía faltar tenía que ver con el planteamiento defensivo de los Gunners, pero Luis Enrique fue bastante caballeroso.

El París Saint-Germain revalida su hegemonía europea al conquistar el bicampeonato frente al Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest. (Redes sociales de la Champions League/Redes Sociales de la Champions League)

“Cada uno en el fútbol intenta llevar el partido a su sitio, a lo que es más fuerte; nosotros entendemos que cuando más tiempo efectivo hay, mejor para nosotros, pero todo es respetable. Ellos han hecho una temporada increíble”.

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“Estos jugadores son diferentes, los tengo que parar de entrenar; cuando alguien disfruta de lo que hace, no tiene ningún mérito para mí... Este equipo va a competir el año que viene”.

El PSG viene de ganar un histórico sextete en el año anterior tras sumar seis competiciones; solo no pudieron adueñarse del Mundial de Clubes en el que cayó en la final ante el Chelsea a mitad del 2025, y en este 2026, no logró conquistar la Copa de Francia. Sin embargo, el timonel español sigue haciendo historia luego de empatar a Pep Guardiola y Zinedine Zidane como los segundos entrenadores con más Champions, solo detrás de las cinco orejonas de Ancelotti.