PSG se proclama bicampeón de Europa tras vencer al Arsenal en una dramática tanda de penales

Historia pura fue lo que logró el Paris Saint Germain tras coronarse bicampeón de Europa luego de derrotar en penales al Arsenal tras empatar en los 120 minutos 1-1.

Los de Mikel Arteta se encontraron con una acción en la que tuvo que ver mucho la fortuna, tras un despeje de los parisinos que pegó en la mano de Trossard; sin embargo, ni el VAR ni el árbitro la consideraron sancionable, y con la defensa mal parada, en apenas 6 minutos, Kai Havertz puso el primero del juego.

PSG bicampeón de Europa (X de PSG/X de PSG)

Tras el gol, los Gunners se tiraron completamente en bloque bajo para buscar evitar que los tomaran mal parados y en contras intentar aumentar la ventaja; no obstante, los de Luis Enrique, por medio de un clarísimo penal sobre Khvicha Kvaratskhelia por parte de Mosquera, le permitieron a Ousmane Dembélé emparejar los cartones en 65 minutos.

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Los ingleses salieron un poco de ese sistema tan defensivo, por lo que el juego se abrió y fueron los franceses los que estuvieron más cerca de poner el segundo por intermedio de Bradley Barcola, especialmente, que con dos escapadas por el sector izquierdo no pudo darle la copa al PSG, en especial en la última del juego, que era el jaque mate, pero el balón se terminó estrellando en las redes, pero por la parte de afuera.

Para el primer tiempo extra, el miedo a no perder se apoderó de ambas escuadras y, fuera de una acción en la que el Arsenal pidió penal sobre Madueke, en la repetición se pudo apreciar cómo el atacante Gunner se iba cayendo antes de cualquier infracción, por lo que no pasó nada.

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En los segundos 15 minutos, el PSG lo buscó, pero con los once metidos atrás, Arteta y compañía lograron el cometido de alargar la final a los penales.

Con marcador de 4-3 desde el punto de penal, el París se corona bicampeón de Europa, algo que no ocurría desde el 2016 cuando el Real Madrid ganó al Atlético en penales y el año siguiente quedaron bicampeones tras imponerse a la Juventus.

Kai Havertz adelantó al Arsenal que acabó perdiendo en penales (Redes Sociales de la Champions League/Redes Sociales de la Champions League)

Eze falló para el Arsenal, luego Raya se lo detuvo a Nuno Méndez y en el último lanzamiento, Gabriel Magalhaes la mandó por encima del arco proclamando al PSG bicampeón europeo.