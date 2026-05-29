Aficionado herediano del Arsenal cumplirá sueño al ver final de la Champions en la mayor fiesta londinense

Arturo Corrales, aficionado costarricense del Arsenal, está viviendo todo un sueño en Londres. (Cortesía Arturo Corrales/Cortesía Arturo Corrales)

Arturo Corrales, un aficionado herediano, lleva dos semanas montado en la carreta del triunfo y todo por sus dos grandes amores futbolísticos, el Team y el Arsenal inglés.

El 15 de mayo el fiebrazo estuvo en el estadio Carlos Alvarado festejando la 32 del Team; el domingo 24 estuvo en Inglaterra para ver al Arsenal campeón en el estadio Selhurst Park en Londres, y quiere seguir de fiesta, pensando ahora en la Champions League.

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Dos títulos soñados y un viaje que esperó por años

Este sábado los Gunners se medirán a las 10 a.m., hora tica, al París Saint-Germain en la final del torneo continental que se disputará en el Puskás Arena, en Budapest, Hungría, la cual él verá en un ambiente de fiesta en la capital inglesa.

Este gran aficionado del fútbol ha esperado por décadas este momento y los astros finalmente se alinearon para ver a sus dos equipos campeones de manera simultánea, por lo que aprovechó para hacer unas vacaciones que podría disfrutar una vez en la vida.

Hace un año, Corrales se quedó con las ganas. Los florenses ganaron la 31, el Arsenal estaba cerca del título de liga y en semifinales de Champions, pero al final perdió ambos títulos y se quedó con las ganas de hacer un viaje increíble.

Ahora, cuando todo finalmente se dio, dijo: “Es mi oportunidad”, se fue junto con su novia y su hija y volaron hasta Inglaterra para ver toda la fiesta del Arsenal campeón de la Premier por primera vez en 22 años, algo que él en su vida nunca había visto.

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Ver esta imagen apenas a unos pocos metros, fue algo realmente incréible para Arturo. (Cortesía Arturo Corrales/Cortesía Arturo Corrales)

Pagó una fortuna por cumplir el sueño

“Al ver que todo se estaba dando, yo le dije a mi hermano que vive acá, que me consiguiera entrada para los partidos finales y me dijo que era imposible, que eran demasiado caras. De hecho, me salieron carísimas, en $1.600 (800 mil colones).

“Yo dije, no importa, voy a ir porque estos son mis 40 años y yo tengo que vivirlo, nunca más se me va a volver a dar así como un chance de que estemos pulseando tanto la Premier como la Champions. Entonces compré la entrada y hablé con mi hermano, que iba a estar en la semana del último partido y además la semana siguiente es la final”.

Arturo llegó directamente a una fiesta, porque la jornada anterior los Gunners habían asegurado ya el título, entonces aquello era todo un festejo. Su hermano vive en Newcastle, por lo que tuvieron que alquilar un Airbnb en Londres.

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Tuvo que disfrazarse de aficionado del Crystal Palace

Un detalle muy curioso es que no pudo llevar la camiseta del Arsenal, porque al final se tuvo que sentar del lado de los aficionados del Crystal Palace y si se daban cuenta con quién iba le podían dar una paliza, como había pasado unas semanas atrás con otros aficionados.

Arturo Corrales, tuvo que ir camuflado con los colores del rival para ver el partido sin problemas. (Cortesía Arturo Corrales/Cortesía Arturo Corrales)

“Había mucha gente que lo que hizo fue comprarse bufandas de Crystal Palace y hacerse pasar por aficionados de ellos. Yo también compré una porque mi entrada era lejísimos, pero yo me fui a acercar a la par de la barra del Arsenal y, por el calor que está haciendo acá en Inglaterra, que se supone que ahorita estamos en un récord que no se veía desde 1940, nadie quería sentarse ahí.

“Me senté a la par de la barra; los goles tuve que celebrarlos como de a callado, porque también la policía andaba por ahí revisando y, si alguien era del Arsenal, lo sacaba para evitar problemas. Al final del partido, todo el mundo estaba apelotado donde estaba yo y empezaron a hacer lo mismo que yo. Todo el mundo se quitaba la camisa que andaba y se ponía la del Arsenal”, contó.

Ahora sueña con celebrar la Champions

Solo por la experiencia, Arturo se expuso mucho, según le contaron locales con los que habló por allá al salir del estadio, pero más allá de eso ha pasado una gran experiencia.

Arturo Corrales está disfrutando realmente las vacaciones de sus sueños. (Cortesía Arturo Corrales/Cortesía Arturo Corrales)

Este sábado se quedará viendo la final en Londres, porque comprar entradas para ir a Budapest es sencillamente imposible por la disponibilidad y los precios, pero tiene claro que si los rojiblancos ganan su primera orejona, habrá una fiesta sin precedentes en la ciudad.

El domingo ya tiene planes, porque el equipo hará un desfile para festejar el título de la Premier, en un evento en el que, si se termina alzando un doblete, sin duda alguna será algo que para muchos, posiblemente, será una vez en la vida.