Los aficionados del Herediano vivieron una auténtica fiesta en el Rosabal Cordero este sábado

La fiesta del cetro número 32 del Club Sport Herediano, que logró semanas atrás luego de derrotar al Deportivo Saprissa en el estadio Carlos Alvarado, sigue siendo motivo de alegría entre los aficionados rojiamarillos.

Este sábado en horas de la mañana, el Team organizó una gran actividad para sus aficionados en pleno estadio Rosabal Cordero, el cual sigue su proceso de construcción, en el que presentaron el título que consiguieron dos semanas atrás.

Aficionados llegaron a conocer la copa 32 (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

El conjunto florense compartió información para confirmar la euforia de sus seguidores durante una jornada que fue un rotundo éxito.

Hubo personas haciendo fila para tomarse una foto con la 32 (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

“Informamos que cerca de 1.000 personas se han hecho presentes en un tiempo menor a 2 horas (desde las 11 a. m.) en la zona comercial oeste del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, donde se han podido tomar fotografías con la Copa 32″, añadieron en el club monarca nacional.

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Con Jafet Soto como presidente del equipo y tomándose fotografías junto al resto de fieles seguidores que llegaron a ver el galardón, fue como el campeón nacional siguió con la fiesta.

Con esto, el Team se consolida como el segundo club con más campeonatos nacionales, luego de desempatar el historial con la Liga Deportiva Alajuelense y quedar a ocho copas del Saprissa.

Jafet Soto haciendo el 32 con sus manos (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

El Rosabal Cordero sigue sin terminarse, pero igualmente fue la sede de este fiestón herediano; además, ya hay variedad de locales comerciales funcionando en las afueras del reducto.

El Herediano no solo consolida su época dorada en las vitrinas, sino que aprovecha el impulso del campeonato para reactivar la identidad de su afición, demostrando que mientras las paredes del nuevo Rosabal Cordero terminan de levantarse, el orgullo y la mística rojiamarilla ya habitan con fuerza en su nueva casa.