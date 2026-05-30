Desde Honduras lanzan fuerte advertencia al Saprissa antes del duelo ante Olimpia

Recientemente, con el sorteo de la Copa Centroamericana, se conoció que al Saprissa le tocará verse las caras ante el Olimpia de Honduras en la fase de grupos de dicha competencia.

En Honduras, fieles a su estilo polémico, en el programa Panorama Deportivo, el periodista Harry García soltó una durísima frase contra los saprissistas que les caerá como una patada en el estómago.

Saprissa goleó a Olimpia en su último enfrentamiento (Rafael Pacheco Granados)

“Con Olimpia hoy nos damos la mano con la gente de Alajuela porque nos encontramos esta vez no en contra, sino que se encontraron los dos padres de Saprissa en Centroamérica”, aseguró el comunicador hondureño.

“Olimpia para que la gente lo sepa, va a ser local contra Saprissa y contra Deportivo Mixco y va a visitar a los dos equipos panameños, al Alianza y a Umecit”, mencionó el periodista en el programa, que además aseguró que este panorama favorece a los leones hondureños.

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El León y el Monstruo no se ven las caras desde el 2019, cuando en Tegucigalpa el Olimpia impuso condiciones 2-0 sobre Saprissa en la ida de las semifinales de la Liga Concacaf; dicho torneo es el equivalente a la Copa Centroamericana en la actualidad.

Olimpia superó 2-0 a Saprissa en su último juego disputado en suelo hondureño (DELMER MARTINEZ/AFP)

Pese al marcador a favor de los albos, el conjunto tibaseño logró una inolvidable remontada en la Cueva tras empezar ganando con un tanto de Manfred Ugalde; sin embargo, el panorama se puso cuesta arriba para los morados con una anotación de Jorge Álvarez a los 62 minutos del complemento.

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En esa competición estaba la regla del gol de visitante, por lo que los de Tibás necesitaban tres anotaciones más y las consiguieron gracias a un doblete de Marvin Angulo, siendo el segundo de sus anotaciones al 88 para poner el 3-1 en ese momento, y el 4-1 definitivo cayó al 90+4 por intermedio de David Ramírez, con lo que Saprissa avanzó a la final en la que se impuso al Motagua, también hondureño.