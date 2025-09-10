La familia de Leonel Jiménez honra a Eduardo con tatuajes llenos de amor

Cristian Jiménez, papá de Eduardo e hijo de don Leonel Jiménez, decidió plasmar en su piel un recuerdo eterno: un tatuaje donde aparece él caminando con su hijo en una playa, como símbolo de un lazo que nunca se romperá.

El tatuaje no solo quedó muy bonito, sino que tiene una carga emocional fuerte. (Facebook/Facebook)

El gesto de Cristian se suma al de su hija, quien un día antes también se tatuó en honor a su hermano Eduardo. Ambos decidieron llevarlo siempre con ellos, no solo en el corazón, sino también en la piel.

LEA MÁS: Estos son los datos de las honras fúnebres del nieto de Leonel Jiménez

Los Jiménez han enfrentado un dolor enorme tras la partida de Eduardo, el pasado 21 de agosto, pero cada muestra de cariño refleja que su memoria sigue más viva que nunca en la familia.

Además, Cristian también publicó un corto mensaje del Día del Niño para su pequeño ángel. “Feliz Día del Niño, al niño más maravilloso de todos. Te amo, te extraño, un beso hasta el cielo”.

LEA MÁS: Esta es la inesperada y conmovedora reacción de Leonel Jiménez tras el fallecimiento de su nieto

La hermana de Eduardo también se hizo este tatuaje. (Facebook/Facebook)

Eduardo falleció luego de una dura y valiente lucha contra el cáncer, pero su familia ha compartido algunos momentos hermosos en sus redes.

LEA MÁS: El emotivo mensaje de Cristian Jiménez, hijo de Leonel Jiménez, a siete días de la partida de Eduardo

Más allá del dolor, los Jiménez demuestran que el amor no termina con la ausencia; se transforma en memoria y en fuerza para seguir adelante.