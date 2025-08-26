Esta es la inesperada y conmovedora reacción de Leonel Jiménez tras el fallecimiento de su nieto

Leonel Jiménez Rojas se fortaleció en Dios, en sus seres queridos y en el aprecio que le expresaron miles de costarricenses, para tener mucha paz espiritual, tras la muerte de su nieto Eduardo Jiménez, el pasado 21 de agosto.

Don Leonel Jiménez se muestar fortalecido tras el fallecimiento de su nieto Eduardo. (Archivo./Archivo.)

Don Leonel habló con La Teja y nos confesó que entiende por qué el Creador decidió llevarse a su regazo a su nieto, de apenas catorce años.

A la familia le va llegando la paz de a poco", — Leonel Jiménez

El comunicador reveló una conversación que tuvieron con Eduardo, antes de fallecer, que muestra la fortaleza y la fe que tiene la familia de don Leonel y el mismo joven.

“Hubo algo importante, su mamá y su hermana le preguntaron 24 horas antes de morir: ‘¿Que le diría a Dios si se encuentra con Él?’, y su respuesta fue: ‘Gracias Dios por todo’. Fue un muchacho tan lleno de Dios y tan lleno de amor que, por algo, el Creador se lo llevó y está en su Santo regazo”, expresó lleno de sentimiento don Leonel.

El director de Sensación Deportiva contó que ha sido un proceso muy doloroso, incluyendo los seis meses de batalla de Eduardo. Por ello guardó luto, pero sentía que ya debía ir a su programa.

“No podía quedarme más en la casa, me vine al programa casi como un homenaje a mi nieto, porque fue un muchacho tan valiente, de un comportamiento tan de varón, pese a los 14 años, porque lo que vivió en esos seis meses fue terrible”.

Eduardo Jiménez tenía 14 años, su cuerpo fue cremado. (Facebook/Facebook)

“Solo los que estamos alrededor sabemos el sufrimiento con la quimioterapia, con las operaciones, todo el maltrato, entre comillas, que recibió en esta supuesta recuperación”, dijo.

Contó que la familia está afectada, pero un altar que hay en la casa de su hijo Cristian (papá de Eduardo) les ha servido para sentirse más cerca de él.

“Es algo material, lo sabemos, pero ir al altar, besar esa bola donde están los restos cremados, reconforta. Uno lo siente más cerca”, añadió.

Todoterreno

Jiménez señaló que Eduardo tenía una abuela todoterreno que lo amaba, que el tío Leonel fue espectacular con su sobrino y que el papá fue todo un ejemplo.

“Y así todos, cada uno en la familia se comportó a la altura, y estamos muy golpeados. A mí, Dios me hizo duro en estas cosas, no es que el dolor no lo sienta, pero trato de hacerme el fuerte y de mantener el equilibrio en la familia”, expresó.

Don Leonel Jiménez se incorporó desde el lunes al programa. (Pantallazo/Pantallazo)

Todo el entorno de Eduardo esperó hasta el último segundo, para que no sucediera lo inevitable, pero el joven no pudo luchar más contra la enfermedad y aceptaron el designio, con dolor, pero sin resentimiento de ningún tipo.

“Esperábamos el milagro, apegados a la fe y a las oraciones de tantas personas, pero Dios premió a mi nieto con llevárselo para que se le aliviara ese dolor tan grande”, indicó.

Por esa razón, don Leo agradeció las múltiples muestras de cariño y afecto que le envió la gente en estos días. También utilizó los micrófonos de Sensación Deportiva para agradecer tanto amor que le expresaron.

“A veces, cuesta creer que a uno le tengan tanto cariño, que uno encuentre ese apoyo masivo, ese afecto tan particular de la gente. No me imaginé que en estos momentos tan duros para la familia, tantas personas se acercaran a uno por los diferentes medios que hay y nos mostraran amor”, recalcó.

Leonel sabe que nada le devolverá a su nieto, pero el cariño de la gente le ha dado fuerzas para seguir adelante. Con fe en Dios y con el apoyo de su familia, su misión es honrar la memoria del muchacho, recordándolo siempre con amor.