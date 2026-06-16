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La Fedefútbol comunicó este martes una dolorosa noticia por la que se solidarizaron

Fedefútbol se solidarizó por un sensible fallecimiento que golpeó al Comité Ejecutivo

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Por Sergio Alvarado
25/08/2023 Proyecto Gol. Reunión del nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, encabezado por Osael Maroto, y la despedida de Rodolfo Villalobos, ahora expresidente de la la Fedefútbol..
Alexander Chacón (segundo de pie de izquierda a derecha) está en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol desde el 2019. (Rafael Pacheco Granados)

La Federación Costarricense de Fútbol comunicó este martes una dolorosa noticia que golpeó a uno de los miembros de su Comité Ejecutivo.

Mediante una esquela publicada en sus redes sociales, lamentaron el fallecimiento del señor José María Chacón Barquero, padre de Alexander Chacón.

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El dirigente ocupa el puesto de director cuatro dentro del Comité Ejecutivo, del cual es miembro desde el 2019 y está electo hasta el 2027.

La carrera de Chacón está vinculada a la Liga de Ascenso en la que tiene 13 años en la organización y es junto a Sergio Hidalgo, uno de sus miembros más influyentes.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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