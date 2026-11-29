El Deportivo Saprissa se prepara para disputar las semifinales del torneo de Apertura y en medio del cierre del torneo está el tema de renovación de varios de sus jugadores.

Uno de los que vence contrato con los morados el 31 de diciembre es el volante David Guzmán y su permanencia en la S es todo un misterio. Apunta más a que no sigue.

El sábado, en el juego entre el Monstruo e Inter San Carlos, El Loco no fue de la partida, sino que entró al inicio del segundo tiempo, en lugar de Mathías Elizondo y al finalizar el partido, su esposa, Stacy Montero publicó un mensaje que la dejó picando.

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El volante David Guzmán finaliza su contrato con Saprissa en diciembre del 2026. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Vamos juntos”

Montero hizo un video corto, en donde se observa al jugador luego del partido, que la S ganó 3-1 y escribió:

“No sabemos si será tu última camiseta, lo que sí sabemos es que a donde quiera que vayas, vamos juntos”.

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El jugador, de 36 años respondió a la publicación con un contundente mensaje:

“Dios nos acomodará las cosas, Él tiene el siguiente paso o el siguiente destino, pero por ustedes lucharé hasta el final, mis amores”.