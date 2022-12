La increíble historia del buen samaritano que apadrinó a Medallita Jiménez

Cuando las ganas de ayudar de forma desinteresada se topan de frente con quien quiere sobresalir y está dispuesto a dejarse ayudar, ocurren cosas como las que se cuentan en esta historia.

Se trata de la relación que existe entre el campeón mundial de las 112 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, el costarricense David Medallita Jiménez y su amigo y ayudante Wálter Jones.

Jones es un funcionario público, que estuvo en el Poder Judicial y actualmente trabaja en el Ministerio de Hacienda. Gana bien pero no es un millonario, se está recuperando de un derrame cerebral que le dio en abril, tiene 50 años y unas enormes ganas de colaborar, sobre todo con deportistas

Wálter Jones con Medallista en los inicios. (Cortesía )

Jones es surfista, pero siempre ha estado interesado en ayudar en la forma que él puede. Muchos se aprovecharon de su colaboración y no prosperaron, porque quizás tomaron otros rumbos, pero Medallita valoró lo que el destino le puso de frente y logró beneficiarse.

Para no hacerlos esperar más contemos la historia. En una ocasión, de la cual no precisa el año, aunque pudo ser el 2011, Jones se estaba alistando para ir a surfear y por mientras puso la televisión.

Pelea de Medallita Jiménez podría ser en Costa Rica

En eso estaban dando una entrevista de Yashin Quesada con Medallita Jiménez en la cual el boxeador contó su historia de lucha y cómo llegó al deporte.

Wálter estaba poniendo atención y se dijo, “tengo que ayudar a este muchacho, su historia en la niñez es tan parecida a la mía”.

El surfista llamó a canal 7 al lunes siguiente y explicó que quería colaborar con el muchacho que había salido en una entrevista con Yashin y la voz, al otro lado del teléfono le dijo, ‘deje un teléfono, alguien lo va a llamar’.

Jones no tuvo mucha expectativa, pero el teléfono sonó esa misma semana y quien le habló fue Medallita.

El hombre le contó al boxeador que quería ayudarlo desinteresadamente, en cosas que necesitara, que le dijera cómo le podía colaborar. Y quedaron de verse en la Plaza de la Cultura. Jones dispuesto a ayudar, Medallita dispuesto a dejarse ayudar, pero ojo, sin abusar.

Wálter Jones, pese a su problema de salud, aún surfea. (Cortesía )

En ese primer encuentro, Jones preguntó: ¿qué necesita? y Medallita le dijo, ‘necesito comprar tal cosa y cuesta tanto’.

Jones lo citó otra vez para que fuera por el dinero y para invitarlo a comer. Medallita fue a la cita, recogió el dinero, almorzaron y desde entonces empezó una relación de colaboración. Jiménez le dijo a Jones que si podía ir con la esposa y el colaborador les decía que por supuesto. Hablaban de cosas que podría ocupar, acordaban la ayuda y hasta la siguiente vez.

Pelea de David Medallita Jiménez se iría a subasta

Jones se puso a llorar cuando le contaba a La Teja su felicidad y su orgullo por haber ayudado a un joven disciplinado y humilde y que hoy es campeón del mundo.

“No siempre fueron ayudas económicas. Una vez me dijo ‘tengo que ir a pelear y no sé cómo ir. Medallita, yo lo llevo, pelea y lo dejo en su casa”. Nunca hubo rendición de cuentas. Nunca Medallita le pedía cosas imposibles. Nunca abusó de la generosidad que le tendía la mano en momentos que nadie más lo ayudaba.

“Si él me hubiera dicho que necesitaba 5.000 mil dólares, por ejemplo, le hubiera dicho que no los tenía. No soy millonario, pero a lo mejor le ayudaba con un monto para que juntara. Un día me dijo que iba para un evento donde vendían artículos de boxeo a buen precio, 20 dólares o 30 dólares. Le dije tome, eran 80 dólares, 100 dólares… no sé. Son ayudas de ese tipo”.

Wálter Jones conoce a algunos comediantes. (Cortesía )

Ya cuando era más conocido y como agradecimiento, Medallita le propuso que si podía poner el apellido Jones en la pantaloneta y recibió un no por respuesta. “Si hacía eso, iban a creer que tenía un patrocinador y alguna empresa fuerte se podría quitar”, expresó Wálter.

Como antes dijimos, Medallita no ha sido el único deportista que ha sido ayudado por Jones. Lo ha hecho con surfistas y en voleibol de playa, pero le gustaría dentro de poco volver a hacerlo con un boxeador.

Medallita peleará por el campeonato mundial absoluto: “Es la pelea con la que soñamos todos los boxeadores”

“Me topé algunas veces con Hannah Gabriels, pero me daba miedo decirle. Va a pensar que las intenciones son otras y nunca le solicité. Ahora está la China Rodríguez, sé que es amiga de Medallita, pero nunca le he conversado de esto”.

Jones dice que su único interés es el espíritu de ayudar. Cuando estuvo en una entidad deportiva de motocross se dio cuenta que había mucho talento. “Si el gobierno pudiera depurar una lista de deportistas a los que se les puede ayudar sería muy beneficioso”, dijo Jones, un verdadero samaritano.

Medallita peleará el 26 de enero contra el ucraniano Artem Dalakian, por el título mundial de las 112 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el estadio de Wembley, Inglaterra.