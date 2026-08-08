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La inesperada respuesta de Mauricio Montero sobre la vez que Cartaginés se coronó campeón ante Alajuelense

El Chunche confesó que no le disgustó que Cartaginés se coronara campeón ante su amada Liga

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Por Eduardo Rodríguez

Mauricio Montero es un ídolo para el aficionado de la Liga Deportiva Alajuelense; no obstante, sorprendió al confesar su sentir el día que Cartaginés fue campeón ante su amado club.

Alajuelense vs. Saprissa
El Chunche dijo que no le disgustó que Cartago fuera campeón ante la Liga (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No estaba contento, pero no me disgustó; tenían muchos años sin lograr ser campeones, la habían pulseado y podía ser contra la Liga o contra Saprissa”, agregó Montero.

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“La mitad o todo el país estaba contento de que Cartago ya pudo ser campeón”, reveló El Chunche en el espacio El Mundialito, ante la consulta de su sentir sobre esa final que ganaron los blanquiazules en 2022 en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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