La inesperada respuesta de Mauricio Montero sobre la vez que Cartaginés se coronó campeón ante Alajuelense

Mauricio Montero es un ídolo para el aficionado de la Liga Deportiva Alajuelense; no obstante, sorprendió al confesar su sentir el día que Cartaginés fue campeón ante su amado club.

El Chunche dijo que no le disgustó que Cartago fuera campeón ante la Liga (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No estaba contento, pero no me disgustó; tenían muchos años sin lograr ser campeones, la habían pulseado y podía ser contra la Liga o contra Saprissa”, agregó Montero.

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“La mitad o todo el país estaba contento de que Cartago ya pudo ser campeón”, reveló El Chunche en el espacio El Mundialito, ante la consulta de su sentir sobre esa final que ganaron los blanquiazules en 2022 en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.