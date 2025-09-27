La lesión que prende las alarmas en la Selección a días de la fecha FIFA

Patrick Sequeira fue el arquero titular en la pasada Copa América (BUDA MENDES/Getty Images via AFP)

El arquero del Rio Ave de Portugal salió lesionado con el Casa Pia de Portugal en el duelo ante Moreirense de la primer división de dicho país.

LEA MÁS: Puntarenas FC se ha convertido en la peor pesadilla de los equipos grandes

El portero fue relevado al minuto 53, con el duelo igualado a un tanto, sin embargo acabó con derrota para el equipo del tico por 2-1 por la jornada 7 del torneo portugués.

Patrick Sequeira muestra el premio al Mejor Jugador de agosto del Casa Pia. (Casa Pia/Casa Pia)

Costa Rica jugará el proximo jueves 9 de octubre en Honduras y pocos días después ante Nicaragua en el Estadio Nacional, y dicha lesión enciende las alarmas, ya que pese a ser suplente de Keylor Navas en los últimos juegos de La Sele, Patrick ha sido pieza importante cuando se ha ocupado, principalmente en la pasada Copa América del 2024, en la que el nacional brilló en el empate ante Brasil sin recibir anotaciones y en el triunfo patrio contra Paraguay 2-1.

LEA MÁS: Benjamín Mayorga lanza advertencia ante posible regreso de Warren Madrigal con Saprissa

El tico viene teniendo actuaciones destacadas en su club por lo que el llamado a la Selección era prácticamente un hecho y ahora habrá que esperar más sobre el alcance de su lesión para conocer si podrá estar en la nómina de Costa Rica para dicha fecha FIFA de octubre o si volverá para el mes de noviembre cuando los nuestros tengan acción en la visita a Haití y recibamos a Honduras en La Sabana.