Benjamín Mayorga lanza advertencia ante posible regreso de Warren Madrigal con Saprissa

El exfutbolista del Saprissa, Benjamín “el Indio” Mayorga se mostró muy optimista con el posible regreso a las canchas de Warren Madrigal con la camisa morada, pero advirtió que debe darse con cautela, debido a la prolongada lesión que sufrió el atacante en la pasada Copa Oro.

“Todos conocemos a Warren, tenemos que llevarlo paso a paso, Warren no puede salir ante Cartaginés de titular, ya que cuando usted viene de una lesión le deben dar unos 15 minutos y luego va viendo cómo llega a alcanzar la forma física y superar el tema del miedo a los choques y toda esa cuestión. El fútbol es un deporte de contacto, y yo lo que espero es que lo recuperen bien, ya que si se diera una recaída mentalmente se llenaría de cosas negativas”.

Mayorga calificó el regreso de Warren a la delantera de los tibaseños como una garantía.

“Para Saprissa sería una garantía recuperar a Warren, es muy especial ya que cabecea bien, patea bien con la izquierda, no da una bola por perdida, es un delantero que siempre está en el área peleando las bolas, si lo recuperamos bien y metiéndolo poco a poco, en unas cuatro jornadas podríamos meterlo en la titular, pero todo depende de Vladimir Quesada, de sus asistentes, sus médicos, ya que nos deben garantizar una buena salud para Warren”.

Para el Indio, Saprissa no está tan mal como muchos piensan, mencionó que con respecto a sus máximos rivales no hay mayor distancia.

“Dicen que Saprissa está mal, pero hace varios campeonatos Alajuela nos llevaba muchos puntos y ahora son pocos. Además, si Saprissa le gana al Cartaginés se mete en los primeros puestos y Saprissa viene acumulando victorias. A mí me extraña cuando dicen que Saprissa está mal, podrán tener deudas, pero futbolísticamente está tratando de jugar bien como el resto. Vea a Heredia anda mal y nadie dice que andan mal, la Liga anda mal y nadie lo dice, yo siento que a Saprissa le tiran duro cuando está cerca de los primeros lugares”.

El exmorado también le mandó un mensaje directo a la directiva de Saprissa con respecto a los negocios que hace con los jugadores, como fue el caso de Madrigal tiempo atrás.

“Le mando a decir a Saprissa que no preste más jugadores, que cuando vaya a vender que los venda, no más préstamos ni que le quiten valor a nuestros jugadores, ya que luego se lesionan y no cuestan lo mismo, nada de préstamos, el que quiera venir a ver eso que vaya a una corrida de toros, pero los jugadores se venden de una vez”.

Mayorga nos comentó su descontento con el rendimiento de jugadores en la zona de ataque como es el caso del panameño Gustavo Herrera que sigue sin mostrar el nivel esperado en la institución tibaseña y que ahora con la posible vuelta de Warren podría contar con menos minutos.

“Saprissa no espera los jugadores, si Herrera no se espabila, podría ser que vuelva a jugar en el 2030, pero en otro equipo. Si Herrera no mete carácter, personalidad, goles, no puede estar en Saprissa, en Saprissa hay días donde usted no puede dormir, ya que sabe que cuando toque la bola le van a silbar.

Yo sé toda la historia de Saprissa. Herrera pensó que venir acá era solo ponerse los tacos y meter goles y no es fácil, en Saprissa hay una presión extraordinaria”.

Saprissa se verá las caras ante Cartaginés este domingo a las 4 p. m., en La Cueva, con la consigna de seguir escalando posiciones para buscar el liderato general del certamen actual.