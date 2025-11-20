La lista de países clasificados al Mundial 2026 y los 6 cupos que se definirán en el repechaje

Las eliminatorias hacia la Copa del Mundo del 2026 llegaron a su fin y quedan pocos países que buscarán su espacio en la fiesta futbolera.

El martes anterior, se disputó la última fecha de las eliminatorias hacia el Mundial de Norteamérica y por primera vez, 48 selecciones competirán para conocer al nuevo campeón del planeta.

Ya están definidas 42 plazas y quedan pendientes seis lugares, que se disputarán entre un total de 22 selecciones.

LEA MÁS: Eliminatoria de Concacaf: Estos son las selecciones que clasificaron al Mundial 2026

Por un lado, están 16 naciones que disputarán el repechaje de UEFA y que da cuatro lugares y está el repechaje con equipos de Conmebol, Concacaf, AFC, CAF y OFC, que repartirá dos plazas.

La Selección de Irak peleará una de las 6 últimas plazas al Mundial del 2026. AFP. (FADEL SENNA/AFP)

Selecciones que jugarán el repechaje: Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales, Bosnia y Herzegovina.

Las selecciones que avanzaron al repechaje intercontinental son Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak Congo y Nueva Caledonia.

Los clasificados

Estados Unidos, México, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán (primera vez), Corea del Sur, Jordania (primera vez), Australia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia.

LEA MÁS: Shirley Cruz no se guardó nada y reaccionó a la eliminación de Costa Rica: “Improvisación = mala gestión”

La Selección de Haití volverá al Mundial, luego de 52 años. Foto: Alejandro Salisbury. (La Nación/Fotografía: Alejandro Salisbury)

Ghana, Cabo Verde (primera vez), Sudáfrica, Catar, Inglaterra, Arabia Saudita, Costa de Marfil, Senegal, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suiza, España, Austria, Escocia, Curazao (primera vez), Haití, y Panamá.