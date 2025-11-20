Deportes

La lista de países clasificados al Mundial 2026 y los 6 cupos que se definirán en el repechaje

La última fecha de las eliminatorias europeas concluyó, dejando un total de 42 países clasificados para el Mundial 2026, solo quedan seis cupos

Por Yenci Aguilar Arroyo

Las eliminatorias hacia la Copa del Mundo del 2026 llegaron a su fin y quedan pocos países que buscarán su espacio en la fiesta futbolera.

El martes anterior, se disputó la última fecha de las eliminatorias hacia el Mundial de Norteamérica y por primera vez, 48 selecciones competirán para conocer al nuevo campeón del planeta.

Ya están definidas 42 plazas y quedan pendientes seis lugares, que se disputarán entre un total de 22 selecciones.

Por un lado, están 16 naciones que disputarán el repechaje de UEFA y que da cuatro lugares y está el repechaje con equipos de Conmebol, Concacaf, AFC, CAF y OFC, que repartirá dos plazas.

La Selección de Irak disputará el repechaje internacional.
La Selección de Irak peleará una de las 6 últimas plazas al Mundial del 2026. AFP. (FADEL SENNA/AFP)

Selecciones que jugarán el repechaje: Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales, Bosnia y Herzegovina.

Las selecciones que avanzaron al repechaje intercontinental son Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak Congo y Nueva Caledonia.

Los clasificados

Estados Unidos, México, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán (primera vez), Corea del Sur, Jordania (primera vez), Australia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia.

Selección de Haití Alejandro Salisbury Clasificación al Mundial 2026 19 de noviembre de 2025 Fotografía: Alejandro Salisbury
La Selección de Haití volverá al Mundial, luego de 52 años. Foto: Alejandro Salisbury. (La Nación/Fotografía: Alejandro Salisbury)

Ghana, Cabo Verde (primera vez), Sudáfrica, Catar, Inglaterra, Arabia Saudita, Costa de Marfil, Senegal, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suiza, España, Austria, Escocia, Curazao (primera vez), Haití, y Panamá.

Copa del Mundo 2026Repechaje internacionalMundial 2026Repechaje 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

